La Compagnie des Desserts, referente en pastelería artesanal de calidad, presenta un catálogo innovador

Madrid, 30 de enero de 2026.- Tendencias en pastelería para 2026: La Compagnie des Desserts, referente en pastelería artesanal de alta calidad, inaugura 2026 con un catálogo que sigue innovando sin perder la esencia de la tradición

Con más de cuarenta años de trayectoria, la compañía sigue liderando las tendencias en pastelería profesional, combinando técnicas vanguardistas con la excelencia de sus ingredientes. Este año, la compañía presenta más de 30 novedades, que se caracterizan por un enfoque más ligero, creativo y saludable, pensadas para satisfacer a un público cada vez más informado y exigente.



1. Postres más pequeños o para compartir

La tendencia es clara: se avanza hacia postres de menor tamaño o, por el contrario, a otros más grandes pensados para compartir. Lo que va a la baja es el postre individual de tamaño medio, que ya no responde a las necesidades de un público que se cuida más y vigila las calorías. Hoy se prioriza la experiencia compartida y el final fresco de una comida sin resultar pesado. Un ejemplo claro es la mini banoffee, deliciosos postres de tamaño individual de apenas 65 gramos que pueden ser de tiramisú o de arándanos y red velvet, entre otros. El tamaño perfecto para acabar la comida y la cena con un bocado goloso y ligero.





2. El auge del cheesecake clásico

El cheesecake sigue conquistando paladares y este 2026 se confirma lo que ya se sabía: que los sabores tradicionales no solo sobreviven, sino que se reinventan en la alta pastelería. Lo demuestra el cheesecake al estilo vasco, elaborado con un 47 % de queso y nata líquida, cuya textura cremosa y aterciopelada marca la diferencia y demuestra la enorme riqueza de los postres clásicos españoles.





3. Cheesecakes originales y creativos

La creatividad también se manifiesta en nuevas variantes de cheesecake que combinan sabores refrescantes y atrevidos. Destacan propuestas como la tarta de lima limón con queso crema, ideal para los meses de verano gracias a su frescura; la versión de pistacho, que ofrece un toque natural y elegante; y la opción de chocolate, que seduce a los amantes del cacao. Estas reinterpretaciones muestran que la pastelería contemporánea no teme innovar, combinando técnicas clásicas con combinaciones inesperadas para sorprender al público.





4. Postres veganos y sin alérgenos

El compromiso con la diversidad alimentaria sigue siendo una prioridad. El cheesecake vegano de galleta caramelizada refleja cómo los postres veganos comienzan a emerger en la oferta de los restaurantes, mientras que los productos sin lactosa y sin gluten ya se consolidan en las cartas de numerosos restaurantes. Un buen ejemplo de esto último es el cake de yuzu sin gluten. La demanda de opciones inclusivas está en aumento, y desde La Compagnie des Desserts se trabaja en nuevas propuestas "sin" que mantienen un sabor y una textura excepcionales, demostrando que los productos especiales no están reñidos con la excelencia.





5. Nuevas propuestas originales y creativa

El público actual busca sorpresa y originalidad en cada bocado. Para responder a esta demanda, La Compagnie des Desserts ha lanzado una nueva gama de dumplings dulces, que combina creatividad con formatos ligeros y pequeños. De momento, se han presentado tres nuevos sabores: manzana, limón y jengibre y chocolate con avellanas, todos ellos diseñados para ofrecer un equilibrio perfecto entre innovación y tradición, convirtiendo cada porción en una experiencia memorable y divertida.





6. Etiquetas limpias y transparencia en los ingredientes

El consumidor moderno presta atención a lo que come, valorando la transparencia y la calidad de los ingredientes. Toda la gama de La Compagnie des Desserts refleja este enfoque, ya que se elaboran con ingredientes naturales de primera calidad.





7. Helados originales y gastronómicos

Los helados de 2026 no se limitan a ser postres: se integran en experiencias gastronómicas más amplias. Propuestas como el helado de salsa yakitori o el de hibiscus y menta, que se encuentran entre las novedades de este año, están pensadas para integrarse en diferentes recetas.





8. Sabores golosos y homenajes clásicos

Mientras la pastelería saludable y depurada sigue en auge, el consumidor también demanda indulgencia y nostalgia. El nuevo helado de cheesecake de Oreo o las reinterpretaciones de sabores tradicionales muestran que lo goloso sigue teniendo su lugar, ofreciendo momentos de disfrute absoluto y equilibrando la innovación con la evocación de los clásicos que siempre funcionan.





9. Polos de verano y experiencias refrescantes

El verano sigue siendo la temporada ideal para polos innovadores, y La Compagnie des Desserts amplía su gama Emkipop en España. Entre las opciones destacan el detox de limón y jengibre, el choco crocante y el crunchy caramel, postres ligeros que no solo refrescan, sino que permiten disfrutar de sabores elaborados y de calidad incluso en los días más calurosos.





10. Frutos secos como protagonistas

El pistacho mantiene su reinado, pero los frutos secos en general ganan protagonismo tanto en pasteles como en helados. Utilizados como topping o en la base de postres, aportan sabor, textura y valor nutritivo, confirmando que los ingredientes naturales y reconocibles siguen siendo esenciales en la pastelería contemporánea.



Sobre La Compagnie des Desserts

En 1983, en el sur de Francia, nació La Compagnie des Desserts, impulsada por la pasión por el helado y el deseo de crear sabores auténticos, únicos y exquisitos. Lo que comenzó como el proyecto de una pareja amante del helado pronto se convirtió en un viaje dedicado a ofrecer postres artesanos que no solo conquistaran paladares, sino que también reflejaran un meticuloso cuidado por la calidad y el detalle.



A lo largo de los años, la empresa ha crecido, incorporando a su grupo obradores que comparten el mismo compromiso con la excelencia. Así, se ha convertido en una auténtica federación de productores artesanos, todos ellos apasionados por el arte de elaborar creaciones excepcionales.



Hoy en día, La Compagnie des Desserts sigue fiel a su propósito: ofrecer delicias que combinan sabor, creatividad y momentos memorables. Con un esfuerzo constante, la marca trabaja cada día para sorprender y cautivar a sus clientes, superando siempre las expectativas y llevando su pasión por la pastelería y la heladería a un nivel superior.

