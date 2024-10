Consejos de Valpatek para vender más en Halloween

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre

Aprovechar el uso de tecnología ayuda a impulsar las ventas en estas fechas

Si hay una época del año en la que se dinamiza una temática concreta, es normal que venga a la mente de todo el mundo la Navidad o el Fin de Año. No obstante, existen otras fechas del año donde se trabaja una temática concreta que marca una tendencia y produce un claro impacto en el incremento de las ventas de cualquier establecimiento. Hablamos de Black Friday, San Valentín, el Día de la Madre o, cada vez con mayor importancia, Halloween, entre otros.



En estas épocas todos los comercios y puntos de atención a clientes se visten con sus mejores diseños, y se engalanan con el objetivo de generar una experiencia más inmersiva para los clientes y así resaltar lo que se festeja.



Dentro de estas actividades, muy enfocadas a tareas de marketing y rediseño de los puntos de venta, lo que se pretende es generar un "efecto reclamo" que haga que cada visita de un cliente a la tienda o punto de venta sea único e irrepetible.



Aparte de una decoración específica para cada uno de estos acontecimientos, y el uso de productos completamente enfocados en las fechas que se festejan, también la aplicación de tecnología cobra especial relevancia.



Se puede ver cada vez más el uso de pantallas LED y monitores profesionales mostrando contenido de valor, tanto dentro como fuera de los comercios. Es por ello que las soluciones de cartelería digital se hacen especialmente útiles en estas fechas.



Existen numerosas ventajas y beneficios en el uso de esta tecnología. Desde generar un impacto visual que anime a los potenciales compradores a acceder a la tienda o punto de servicio, hasta fomentar la compra por impulso en base a una determinada promoción o campaña. Y no se puede obviar el importante ahorro de costes que hay derivado del uso de medios digitales en lugar de los clásicos carteles o folletos, donde se evitan tiempo y gasto en tareas de impresión y distribución. La fórmula es perfecta: Se gana en agilidad, en impacto visual y se reducen costes.



Derivado de todo esto es importante contar con un equipo de expertos en marketing digital que apoye a las empresas a poder crear sus contenidos de manera ágil, y desplegarlo en estas pantallas o monitores, lo que permite ganar en eficiencia y olvidarse de la tediosa tarea de tener que diseñar contenidos en cada momento que se quiere comunicar a clientes una fecha específica, un producto destacado, una campaña o una promoción.



No cabe duda de que apoyarse en un proveedor tecnológico especialista en implantación de soluciones cartelería digital garantiza el éxito en cualquier despliegue y si, además, el proveedor proporciona proyectos completos donde no solamente se implanta hardware y software, sino que también se gestiona el servicio, creando y distribuyendo los contenidos, cualquier empresa puede asegurar que su objetivo de incremento de ventas y fidelización de marca se verá recompensado.





