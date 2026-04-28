La profesionalización de los creadores de contenido; informe 2026 de 2btube y Favikon - 2btube

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.-

La consultora 2btube, publica junto a la plataforma de análisis Favikon el informe "La profesionalización de los creadores de contenido”, un estudio que analiza la evolución de los creadores de contenido como profesión en España y Latinoamérica.

El documento, elaborado a partir de 2.850 perfiles verificados repartidos en quince rankings actualizados a abril de 2026, incluido el Top 200 de creadores españoles, el ranking de creadores hispanohablantes y trece rankings verticales, confirma la transición definitiva del creador hacia una actividad profesional con estructura económica propia, contratos estables, equipos de producción y fuentes de ingreso diversificadas.

Creadores de contenido: una profesión digital real

El informe certifica que ser creador de contenido se ha convertido en 2026 en una nueva profesión con estructura económica propia: contratos plurianuales con marcas, equipos de producción y edición, asesoría legal y fiscal, y un conjunto diversificado de fuentes de ingreso. La profesionalización de los creadores se apoya en tres palancas: el trasvase de la inversión publicitaria hacia contenido generado por creadores, la creciente integración de la inteligencia artificial en el flujo de producción y un marco regulatorio cada vez más exigente, encabezado en España por el Real Decreto 444/2024, que crea el registro obligatorio de Usuarios de Especial Relevancia.

Cuánto gana un creador de contenido en 2026

El creador de contenido profesional medio combina ya 4,6 fuentes de ingreso distintas, lejos del modelo dependiente de una única plataforma. Las membresías y comunidades de pago lideran las vías de monetización de creadores de contenido, seguidas por cursos online, servicios de coaching, productos digitales, eventos, marketing de afiliación y colaboraciones de marca, a las que se suman los repartos publicitarios de plataforma (YouTube Partner Program, TikTok Creator Rewards e Instagram Subscriptions).

Ranking de influencers 2026 y autoridad por vertical

El ranking de influencers elaborado a partir del Authority Score de Favikon sitúa a Ibai, Carolina Monclús, Vegetta777, Rubius o Jordi Wild entre los top creadores de contenido profesionales de España 2026, con una distribución de plataformas que confirma el liderazgo de Instagram (97 %), TikTok (88 %) y YouTube (77 %) en el Top 200. El estudio incluye además trece rankings de creadores de contenido por vertical, desde Gaming y Streaming hasta Educación, Belleza o eCommerce, y un anexo con el Top 200 hispanohablante que ofrece una visión completa del ecosistema en España y Latinoamérica.

Futuro del trabajo digital

El informe cierra con tres vectores que marcarán el futuro del trabajo digital y de la economía de los creadores hacia 2030: la consolidación de la inteligencia artificial en el flujo de producción, la regulación europea progresiva del marketing de influencers y el repliegue de una parte del sector hacia comunidades más pequeñas pero más rentables.

"La profesionalización de los creadores de contenido. Ingresos, monetización y futuro del trabajo digital en 2026" está disponible para descarga gratuita en la web de 2btube.

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Incluye el ranking completo de los 200 principales creadores de contenido de España, el Top 200 hispanohablante y trece rankings sectoriales por vertical de Favikon.

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