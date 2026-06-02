El coste oculto de parar una fábrica; Lo que ocurre cuando falla un sistema aparentemente menor - Airfal Internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio

En una planta industrial, las grandes paradas no siempre comienzan con una avería de gran magnitud. En muchos casos, el origen se encuentra en sistemas considerados secundarios: una incidencia eléctrica, un sensor que deja de transmitir datos o un fallo en la iluminación industrial. En instalaciones con atmósferas explosivas, estas incidencias pueden activar protocolos de seguridad, detener líneas completas y afectar la continuidad operativa durante horas o incluso días. La capacidad de anticiparse a estos fallos se ha convertido en un factor estratégico para sectores como el químico, energético, farmacéutico o agroalimentario. Airfal International desarrolla soluciones de iluminación ATEX y plataformas de digitalización industrial orientadas a la monitorización avanzada y al mantenimiento predictivo en zonas clasificadas, alineadas con normativas como la Directiva ATEX 2014/34/UE y los estándares IEC 60079 aplicables a atmósferas explosivas.

Cuando un pequeño fallo detiene una operación completa

Las plantas industriales actuales funcionan como ecosistemas interconectados. Un único punto crítico puede afectar procesos completos, especialmente en instalaciones automatizadas o sometidas a estrictos requisitos de seguridad operacional.

La pérdida de iluminación en una zona ATEX, por ejemplo, no implica únicamente un problema de visibilidad. Puede obligar a detener operaciones hasta verificar condiciones de seguridad, revisar protocolos internos y garantizar que la zona mantiene los parámetros exigidos por normativa.

En sectores con procesos continuos, cada minuto de parada tiene un impacto acumulativo. Según Siemens, el coste de una hora de inactividad no planificada puede oscilar entre 39.000 dólares en industrias FMCG y más de 2 millones de dólares en automoción.

A esto se suman retrasos logísticos, reorganización de turnos, incumplimientos contractuales o pérdidas de materia prima. En industrias químicas, farmacéuticas o energéticas, las interrupciones también pueden afectar controles de calidad, trazabilidad y estabilidad de procesos sensibles.

El problema de los sistemas reactivos

Muchas instalaciones industriales todavía dependen de modelos de mantenimiento reactivo. Es decir, las incidencias se detectan únicamente cuando el fallo ya ha ocurrido.

Este enfoque incrementa:

El tiempo de respuesta.

Los costes correctivos.

Las intervenciones de emergencia.

El riesgo de nuevas incidencias derivadas.

La complejidad aumenta en entornos ATEX, donde cualquier intervención requiere protocolos de seguridad específicos y cumplimiento estricto de estándares técnicos como IEC 60079 para selección, instalación y mantenimiento de equipos en atmósferas explosivas.

El mantenimiento como factor crítico de continuidad operativa

En cualquier infraestructura crítica, el mantenimiento condiciona directamente la estabilidad del servicio. La industria ferroviaria, las redes energéticas o los sistemas de transporte muestran cómo pequeños fallos acumulados pueden terminar provocando interrupciones de gran impacto operativo y económico.

En el entorno industrial ocurre lo mismo. La diferencia es que una parada puede afectar simultáneamente producción, seguridad, consumo energético y planificación logística.

Por este motivo, la industria 4.0 ha impulsado la integración de sistemas capaces de monitorizar activos en tiempo real y detectar anomalías antes de que provoquen incidencias críticas. La transformación digital industrial ya no se limita a automatizar procesos; también busca reducir la incertidumbre operativa mediante datos continuos y capacidad predictiva.

En este contexto, indicadores como el MTBF Mean Time Between Failures o el MTTR Mean Time To Repair permiten medir la fiabilidad de los activos industriales y la capacidad de respuesta ante incidencias. Estos KPIs se han convertido en referencias habituales para optimizar estrategias de mantenimiento predictivo y reducir el downtime industrial.

IIoT y monitorización inteligente en zonas ATEX

La incorporación de tecnologías IIoT permite transformar infraestructuras convencionales en sistemas inteligentes capaces de recopilar y analizar información operativa de forma continua.

En este contexto, Airfal ha desarrollado Atenea, una plataforma IIoT diseñada específicamente para entornos explosivos y zonas ATEX clasificadas 1, 2, 21 y 22. El sistema convierte la propia red de iluminación industrial en una infraestructura sensórica avanzada, sin necesidad de añadir cableado adicional ni realizar obras complejas.

La plataforma permite monitorizar:

Temperatura.

Presencia de gases.

Consumos eléctricos.

Estado operativo de luminarias y equipos.

Variables ambientales críticas.

Más allá del mantenimiento predictivo

La monitorización avanzada no solo ayuda a detectar anomalías antes de una parada industrial. También aporta ventajas operativas y energéticas relevantes para instalaciones de gran tamaño.

Entre ellas destacan:

Reducción de hasta un 85% consumo energético en iluminación.

Supervisión remota sin necesidad de acceder físicamente a zonas clasificadas.

Registro documental orientado al cumplimiento normativo.

Integración con otros sistemas industriales y plataformas de gestión.

Mayor capacidad de planificación del mantenimiento preventivo.

La combinación entre iluminación ATEX, analítica de datos y supervisión continua permite convertir la infraestructura lumínica en una herramienta activa de control industrial.

La prevención de incidencias industriales ya no depende únicamente de revisiones periódicas o actuaciones correctivas. La capacidad de interpretar datos en tiempo real permite reducir riesgos operativos, optimizar recursos y mejorar la continuidad productiva en entornos de alta exigencia técnica. Más información sobre digitalización industrial y plataformas IIoT está disponible en Airfal International.

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