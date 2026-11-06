Cuándo la salida de bienes puede dar lugar a una investigación penal - BP - Boutique Penal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.- La transmisión de inmuebles, maquinaria o fondos en una empresa con deudas puede requerir un análisis penal cuando existen indicios de perjuicio a los acreedores. La justificación de las operaciones, su momento y el destino del dinero son aspectos centrales de la investigación. Una empresa acumula impagos y transmite parte de su maquinaria a otra sociedad. Un administrador vende un inmueble mientras recibe reclamaciones de acreedores. Una transferencia reduce los fondos disponibles poco antes de un procedimiento de ejecución. Estas operaciones pueden responder a necesidades legítimas, pero también plantear preguntas sobre su finalidad y sus consecuencias patrimoniales. La existencia de deudas no convierte por sí sola una venta o una transferencia en delito. Para valorar su posible relevancia penal es necesario reconstruir la situación económica, examinar las condiciones de la operación y determinar cómo afecta a las posibilidades de cobro de los acreedores. Este tipo de análisis forma parte de los procedimientos por delitos económicos, un ámbito en el que despachos especializados como Boutique Penal abordan situaciones donde la documentación financiera y la cronología de las decisiones pueden resultar determinantes.

Qué se examina cuando los bienes salen del patrimonio

La investigación puede centrarse en quién decidió la operación, quién recibió los bienes y qué contraprestación se obtuvo. También resulta relevante comprobar si el precio se pagó realmente y qué ocurrió después con ese dinero.

La venta de un activo transforma su composición dentro del patrimonio: un inmueble puede convertirse en dinero o en un derecho de cobro. Por ello, el análisis debe seguir el recorrido de la operación y valorar si los recursos permanecieron disponibles o si se dificultó su localización y ejecución.

Las transmisiones a familiares o sociedades vinculadas pueden requerir especial atención por la relación entre las partes. Ese vínculo, sin embargo, no permite concluir automáticamente que exista una actuación delictiva. Deben examinarse la realidad del negocio, sus condiciones y los demás elementos acreditados.

Alzamiento de bienes e insolvencias punibles

El alzamiento de bienes se relaciona con actuaciones dirigidas a perjudicar a los acreedores mediante la sustracción del patrimonio a sus posibilidades de cobro. El Código Penal también contempla actos que dificultan o impiden la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación. Por tanto, el análisis no se limita a operaciones posteriores a un embargo ya acordado.

Las insolvencias punibles tienen requisitos propios. Pueden comprender determinadas conductas realizadas en situación de insolvencia actual o inminente, o que causen esa situación, como la ocultación de activos, la simulación de créditos o ciertas disposiciones patrimoniales sin justificación económica.

Ambas figuras exigen estudiar sus elementos específicos. Un impago, una pérdida empresarial o el cierre de una sociedad no acreditan por sí solos la comisión de estos delitos.

El valor de los contratos, la contabilidad y los movimientos bancarios

Los contratos y las escrituras permiten conocer las condiciones declaradas de una transmisión. Los extractos bancarios, las facturas y los registros contables ayudan a comprobar si esas condiciones se ejecutaron y cómo repercutieron en el patrimonio.

La cronología también importa. Debe situarse cada operación en relación con las deudas existentes, las reclamaciones recibidas y la información de la que disponían quienes tomaron las decisiones.

Un informe pericial económico puede contribuir a reconstruir la solvencia en distintos momentos, valorar los activos transmitidos y explicar el impacto de las operaciones. Su utilidad depende de la documentación disponible y de las cuestiones concretas que deban esclarecerse.

La actuación de los administradores debe individualizarse

Cuando intervienen varias personas, es necesario precisar qué decisión adoptó cada una, qué facultades tenía y qué información conocía. La mera condición de socio o administrador no sustituye el análisis de su conducta y de los requisitos del delito que se investigue.

Desde la perspectiva de quien reclama una deuda, resulta importante identificar hechos concretos y reunir documentación que permita valorar la posible existencia de indicios. Para quien recibe una acusación, conservar los justificantes y las comunicaciones de la operación facilita explicar su actuación y contrastar la interpretación de la acusación.

La intervención de abogados penalistas en Bilbao permite abordar estas cuestiones cuando el procedimiento afecta a empresas, administradores o perjudicados de Bilbao y Bizkaia, atendiendo a las circunstancias de cada asunto.

Una valoración jurídica antes de decidir cómo actuar

BP – Boutique Penal interviene en la defensa y acusación en procedimientos penales económicos, con actuación en todo el territorio nacional.

El estudio inicial debe determinar qué operaciones se cuestionan, qué perjuicio se atribuye y qué pruebas existen. También permite valorar si corresponde acudir a la vía penal o a mecanismos civiles, mercantiles o concursales.

Reconstruir el patrimonio y el destino de los bienes ayuda a distinguir una operación empresarial justificada de una actuación que pueda comprometer penalmente a quienes participaron en ella.

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