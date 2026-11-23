Cunard propone descubrir el mundo en 2028 con dos extraordinarias Vueltas al Mundo de 113 días - Mundomar Cruceros SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre

Queen Anne y Queen Elizabeth protagonizarán dos grandes travesías alrededor del planeta, recorriendo cinco continentes, más de 19 países y más de 30 puertos, con estancias nocturnas en algunas de las ciudades más fascinantes del mundo.

Cunard presenta sus propuestas de Vueltas al Mundo para 2028, dos itinerarios excepcionales que invitan a descubrir el planeta desde una perspectiva diferente: sin prisas, disfrutando de cada destino y con el refinamiento, la elegancia y el reconocido servicio que caracterizan a la compañía británica.

A bordo del Queen Anne y el Queen Elizabeth, los viajeros podrán embarcarse en una experiencia de 113 días que recorrerá cinco continentes y permitirá descubrir más de 19 países y más de 30 puertos de escala. Dos grandes viajes diseñados para quienes desean convertir el recorrido en una experiencia tan extraordinaria como los propios destinos.

Dos barcos, dos itinerarios alrededor del mundo

El Queen Anne iniciará su Vuelta al Mundo el 11 de enero de 2028 desde Southampton. Durante 113 días, el barco navegará hacia Oriente en un recorrido por África, Asia, Australia, el Pacífico y América, combinando grandes metrópolis, paisajes espectaculares y destinos llenos de historia y cultura.

Entre los grandes atractivos de esta ruta destacan las estancias nocturnas en Los Ángeles, Sídney, Hong Kong, Bangkok, Singapur, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, que permitirán disfrutar de siete ciudades con más tiempo, incluyendo la posibilidad de descubrir su ambiente nocturno y aprovechar mejor cada visita. El itinerario también contempla el tránsito por el emblemático Canal de Panamá y la visita a más de 15 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, el Queen Elizabeth iniciará su Vuelta al Mundo el 18 de enero de 2028, también desde Southampton, para completar otros 113 días de navegación por cinco continentes. Esta travesía ofrecerá una perspectiva diferente del viaje, con escalas en destinos tan destacados como Sudáfrica, Hong Kong, Japón, Australia y Hawái.

Uno de los grandes atractivos de este itinerario serán sus seis estancias nocturnas en Ciudad del Cabo, Port Elizabeth, Hong Kong, Yokohama, Sídney y Honolulu, que permitirán profundizar en algunos de los destinos más interesantes del recorrido. Además, los pasajeros podrán descubrir más de 18 enclaves reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y disfrutar del paso por el Canal de Panamá.

Mucho más que una sucesión de destinos

Las Vueltas al Mundo de Cunard destacan por ofrecer una forma de viajar en la que la navegación adquiere tanto protagonismo como los propios destinos. Las estancias prolongadas en determinadas ciudades permiten disfrutar de experiencias más completas, mientras que los días en el mar ofrecen la oportunidad de desconectar y disfrutar de todas las propuestas que ofrecen los barcos.

La experiencia a bordo refleja la esencia de Cunard: una combinación de tradición marítima, elegancia británica, gastronomía, entretenimiento y un servicio cuidado hasta el último detalle. Una filosofía de viaje que convierte cada jornada en una oportunidad para disfrutar, tanto en tierra como en el mar.

Desde sus espacios de encuentro y sus propuestas gastronómicas hasta sus espectáculos, actividades culturales y emblemáticos salones, Queen Anne y Queen Elizabeth ofrecen el entorno perfecto para acompañar una aventura de estas dimensiones.

Una manera extraordinaria de conocer el mundo

Con estas dos propuestas para 2028, Cunard vuelve a poner en valor una de las experiencias más emblemáticas de los grandes viajes marítimos: dar la vuelta al mundo disfrutando de cada etapa, con la comodidad de tener siempre a bordo un espacio al que regresar.

Dos itinerarios diferentes, cinco continentes y 113 días para descubrir algunos de los lugares más fascinantes del planeta. Una invitación a vivir el mundo con el tiempo, la tranquilidad y la distinción que solo un gran viaje puede ofrecer.

Para obtener más información sobre las Vueltas al Mundo 2028 con Cunard, puede ponerse en contacto con Mundomar Cruceros, llamando al 91 290 18 45 o visitando nuestra web.

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