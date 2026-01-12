Datavault AI concluye con éxito Dream Bowl XIV, pionero en blockchain en entretenimiento deportivo

Datavault AI concluye con éxito Dream Bowl XIV - Datavault AI

A partir del 1 de febrero de 2026, artículos de memorabilia especiales, únicos y autografiados en vivo serán sorteados entre los poseedores elegibles de tókenes Dream Bowl Meme Coin I y, después de su fecha de distribución (actualmente programada para el 21 de febrero de 2026), entre los poseedores de Dream Bowl Meme Coin II, y podrán negociarse en la próxima International NIL Exchange

Madrid, 12 de enero.- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en valoración de datos impulsada por IA, monetización de datos, acreditación y tecnologías de compromiso digital, anunció hoy la triunfante conclusión de Dream Bowl XIV, celebrado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Este evento histórico, transmitido en vivo por ESPN+, marcó un hito en la innovación deportiva con el primer torneo universitario con sesiones de autógrafos tokenizadas, combinando tecnología blockchain de vanguardia con talento de fútbol universitario de élite.



El 10 de enero de 2026, unas pocas docenas de grandes exjugadores de la NFL (clic aquí para ver la lista de atletas participantes) autografiaron en vivo 100 balones de fútbol (clic aquí para ver los balones de la NFL autografiados) y 500 camisetas (clic aquí para ver las camisetas autografiadas de exjugadores de la NFL).



El Dream Bowl XIV presentó a 70 prospectos para el draft de la NFL de programas NCAA FCS, División II y División III, ofreciendo una experiencia inolvidable de juego de estrellas. Fans y participantes presenciaron una emocionante acción en el campo, culminando en la victoria de los Crusaders sobre los Patriots, 39-30. Fuera del campo, las plataformas propietarias de Datavault AI potenciaron experiencias digitales inmersivas, incluyendo análisis de datos en tiempo real y tokenización segura de activos.



"El Dream Bowl de este año no solo celebró la dedicación y talento de estos atletas excepcionales, sino que también estableció un nuevo estándar de compromiso con los fans mediante nuestras soluciones de IA y Web 3.0", dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Al integrar blockchain cuántico seguro para autógrafos y memorabilia tokenizados, hemos creado activos digitales inmutables que preservan la historia deportiva mientras abren nuevas fuentes de ingresos para atletas, equipos y fans. La abrumadora retroalimentación positiva de participantes, cazatalentos y espectadores subraya el éxito de esta colaboración".



Aspectos destacados de la implementación de tecnologías propietarias de Datavault AI en Dream Bowl XIV incluyen:



• Sesión de autógrafos tokenizados: con la participación de unas pocas docenas de estrellas profesionales y universitarias, los fans recibieron coleccionables digitales verificables, anclados en blockchain, asegurando autenticidad y propiedad en la era Web 3.0.



• Distribución de Meme Coin: los poseedores del tóken original Dream Bowl Meme Coin (el "Dream Bowl Meme Coin I") calificarán para un sorteo exclusivo de merchandising a partir de la semana del 1 de febrero de 2026, continuando durante 2026, con hasta 3,000 artículos de memorabilia autografiados de edición limitada de The Dream Bowl. Tras la fecha de distribución de los tókenes Dream Bowl Meme Coin II (actualmente programada para el 21 de febrero de 2026) a ciertos poseedores registrados de valores de Datavault AI al 7 de enero de 2026 (el "Dream Bowl Meme Coin II" y junto con el Dream Bowl Meme Coin I, los "Dream Bowl Meme Coins"), dichos poseedores también calificarán para estos premios.



• Experiencias mejoradas para fans: aprovechando la plataforma Information Data Exchange y Data Vault de Datavault AI, los asistentes accedieron a gemelos digitales personalizados, oportunidades de licencias de nombre, imagen y semejanza, y análisis en tiempo real, fomentando conexiones más profundas entre fans y atletas.



• Alcance de transmisión: el evento llegó a millones a través de ESPN+, ampliando la visibilidad del talento emergente y las tecnologías de Datavault AI en deportes y entretenimiento.



En colaboración con Cutting Edge Sports Management y co-patrocinadores como Scilex Holding Company y Wellgistics Inc., el Dream Bowl honró el legado del Dr. Martin Luther King Jr. promoviendo excelencia, compromiso y oportunidades para atletas subrepresentados. Durante el fin de semana, los jugadores participaron en sesiones de scouting profesional y eventos de networking, creando recuerdos duraderos y caminos profesionales.



Datavault AI sigue comprometido a expandir su presencia en deportes, eventos y recintos mediante infraestructura de computación de alto rendimiento y software propietario. De cara al futuro, la compañía planea construir sobre este éxito con eventos futuros, integrando aún más IA y blockchain para revolucionar la propiedad de datos, privacidad y monetización.



Imágenes del evento estarán disponibles durante los próximos 7 días en ESPN+.



Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq:DVLT) lidera experiencias, valoración y monetización de datos impulsadas por IA en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones colaborativas de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian para sonido inalámbrico HD espacial y multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha Web 3.0 y computación de alto rendimiento para percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura en industrias como deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, bienes raíces, salud y energía. El Information Data Exchange (IDE) permite Gemelos Digitales y licencias NIL seguras, fomentando IA responsable con integridad. La suite tecnológica personalizable de Datavault AI ofrece automatización IA/ML, integración de terceros, analítica, automatización de marketing y monitoreo publicitario. Con sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.







