La Vuelta Femenina Aquaservice - Aquaservice

Hasta 80 km/h en los descensos, 2.500 kilocalorías por etapa y 3 litros de agua al día: los datos que no sabías de La Vuelta Femenina by Carrefour.es

La competición ciclista femenina más importante de España arranca el próximo 3 de mayo con siete etapas y 819 km de recorrido

Una ciclista puede gastar hasta 2.500 kilocalorías en una sola etapa, el equivalente al gasto energético diario recomendado

Cada corredora necesita entre 2,5 y 3 litros de agua por etapa, incluyendo sales minerales y otros aportes nutricionales líquidos

Aquaservice suministrará cerca de 4.000 litros de agua con su sistema de agua embotellada con dispensador, evitando más de 8.000 botellas de plástico de un solo uso

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril de 2026. – Siete etapas, 819,50 kilómetros y velocidades que en los descensos pueden superar los 80 km/h. La Vuelta Femenina by Carrefour.es regresa en 2026 con una edición que, una vez más, pone a prueba los límites del ciclismo de élite femenino. Más allá de los resultados deportivos, hay una dimensión física e hídrica que a menudo pasa desapercibida y que convierte a esta competición en una de las más exigentes del calendario internacional.

2.500 kilocalorías: el combustible de una etapa

Competir en La Vuelta Femenina no es solo cuestión de velocidad. En una etapa tipo, una ciclista puede llegar a gastar aproximadamente 2.500 kilocalorías —cerca del gasto energético diario recomendado para una mujer adulta, consumido en unas pocas horas de competición—. Para llegar a ese nivel, las corredoras llevan una media de diez años practicando ciclismo antes de tomar la salida en una prueba de esta categoría.

La hidratación, un factor tan importante como el entrenamiento

Con ese nivel de competición, la hidratación deja de ser un detalle logístico para convertirse en una variable de rendimiento. Las ciclistas deben consumir entre 2,5 y 3 litros de agua por etapa, incluyendo sales minerales y otros aportes nutricionales líquidos. Una necesidad que, corredoras, organización y asistentes deben tener cubierto durante el desarrollo de toda la competición.

Para dar respuesta a esa necesidad sin generar impacto medioambiental, Aquaservice actúa un año más como partner estratégico para ofrecer un modelo de hidratación cómoda y sostenible durante la competición. Gracias a su sistema circular de agua embotellada con dispensador, la compañía suministrará cerca de 4.000 litros de agua a lo largo de las siete etapas, evitando más de 8.000 botellas de plástico de un solo uso, que equivalen a más de 128 kg de plástico.

A través de su Programa Deporte y Cultura Sostenible, Aquaservice promueve un modelo hidratación que transforma las competiciones y eventos hacia su versión más sostenible, con el objetivo de generar un menor impacto medioambiental en los entornos donde se realizan.

Esta es la cuarta edición consecutiva en la que Aquaservice acompaña a La Vuelta Femenina by Carrefour.es, en el marco de una colaboración más amplia con La Vuelta iniciada en 2021, cuyo propósito es impulsar un modelo de deporte más sostenible y generar un impacto positivo tanto en las personas como en el planeta.

Sobre Aquaservice

Empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal. Nacida en 1997, la compañía cuenta con más de 3.800 personas en el equipo, repartidas en 82 delegaciones en las principales provincias de España y Portugal. Actualmente, ya suma casi 800.000 clientes en los dos países, tanto en mercado de hogar como empresa. Es la única marca que ofrece una solución 100% nativa circular a gran escala para agua envasada en la Península Ibérica. La compañía cuenta, además, con 7 centros de producción ubicados en manantiales en España y Portugal.

Aquaservice busca inspirar un futuro más sostenible para la industria, trabajando en base a un modelo que genere valor para las personas y el planeta, innovando para que cada vez más personas puedan beber agua de forma sostenible. De esta forma, la compañía fue la primera empresa del sector en conseguir el certificado de Estrategia de Economía Circular de AENOR, además de ser 100% carbono neutral en todas sus operaciones - desde el manantial hasta el consumidor- para sus emisiones de alcance 1 y 2. Aquaservice es, también, una compañía Residuo Cero, haciendo un uso eficiente y sostenible de las materias primas y los recursos naturales. Asimismo, la empresa apuesta por la eficiencia energética, utilizando energía limpia procedente de fuentes sostenibles en todos sus centros; por la movilidad eléctrica, siendo la primera compañía en nuestro país que incorpora un camión 100% eléctrico para reparto urbano; y por la logística sostenible, a través de su red capilar de manantiales distribuidos geográficamente y el uso de Big Data para trazar rutas de reparto sostenibles.

Para más información:

Comunicación Aquaservice

Eva Cuervo comunicacion@aquaservice.com

Burson

Clara Arroyo clara.arroyo@bursonglobal.com

M: 664 364 825