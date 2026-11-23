Premios XMAGE 2026 en París - Huawei

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre

"Light & Shadow Across France" de Ali Al Arbash es una de las obras que se presentan en "A Heartwarming World", una exposición que se inauguró el 11 de noviembre en el Grand Palais junto con los Huawei XMAGE Awards 2026. Presentada en colaboración con Paris Photo, la exposición explora la relación entre las personas, la naturaleza y su entorno e incluye una retrospectiva que recorre diez años de fotografía móvil

Según Huawei, el concurso recibió 820.000 obras, de las cuales el jurado seleccionó 100 para, finalmente, elegir a tres ganadores del gran premio: Ali Al Arbash, el fotógrafo chino Wanyouyinli y DGMai.



En su intervención en la ceremonia de entrega de premios, Alex Huang, director de Marketing de Huawei Consumer Business Group, destacó este hito del concurso. "Durante la última década, hemos crecido junto a creadores de todo el mundo y hemos construido una comunidad global abierta, diversa y acogedora donde las personas y las historias se conectan a través de las imágenes".



Liu Heung Shing, miembro del jurado final de los premios, destacó el conocimiento que Ali Al Arbash tiene de París y su uso de la luz. La fotografía de la niña entre burbujas y familias, señaló Liu, mostraba la mirada entrenada de quien sabe captar momentos fugaces.



La retrospectiva presenta fotografías junto a componentes de cámaras de los últimos diez años. Liu destacó la libertad que da llevar menos equipo y señaló que, con un móvil y un objetivo, hace menos falta llevar varias cámaras. Pero el fotógrafo sigue necesitando una idea: "Si tienes una visión clara, la tecnología te permite ser más creativo".



Con la experiencia, ha cambiado lo que Wanyouyinli quiere fotografiar. "Con los años y la experiencia, he ido orientando mi trabajo hacia la fotografía humanista y documental".



En su obra ganadora, "Gaze Across Time and Space", se alzan antiguas figuras de piedra bajo una fina estela de condensación. Wanyouyinli contó que esperó a que el objeto que surcaba el cielo llegara al punto adecuado antes de disparar. Así reunió en una sola imagen en blanco y negro las huellas de dos épocas distintas. De aquí en adelante, quiere hacer fotografías arraigadas en la vida cotidiana que calen en el público.



"Espero que mi obra invite a quienes la vean a reflexionar y, quizá, a establecer sus propias conexiones", afirmó Wanyouyinli.



A medida que avance la tecnología de las cámaras, esas conexiones y los momentos cotidianos que han captado los ganadores de este año ofrecerán a la próxima generación formas completamente nuevas de retratar y compartir su mundo.





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