Del despacho a la pantalla: Legálitas inspira el primer 'true legal' español, 'Hechos Probados'

Hechos Probados - Legálitas - Legálitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Producida por Zebra Producciones y Documentales en Canarias S.L (Grupo iZen), con la colaboración de Legálitas, Hechos Probados llega a Prime Video en formato serie tras su paso por salas. Protagonizado por Marta Hazas y Amaia Salamanca, el primer "true legal" español traslada a la pantalla historias inspiradas en casos reales, desde la óptica de una Legaltech

Madrid, 16 de junio de 2026.- Arranca el rodaje de Hechos Probados. Se trata del primer proyecto audiovisual en España que introduce el concepto de "true legal", un formato inspirado en una legaltech y en casos reales, que lleva al lenguaje cinematográfico conflictos jurídicos cotidianos desde una perspectiva cercana y actual.



Legálitas da un paso inédito en el sector jurídico español, aportando su experiencia para dotar al relato de autenticidad y trasladar elementos propios del ejercicio legal diario más allá del juicio o el conflicto. El proyecto refleja, así, una visión de la abogacía más alineada con la transformación actual del sector: cercana, preventiva y orientada al cliente.



Dos formatos audiovisuales

La historia se desarrollará en dos formatos audiovisuales dentro de un mismo universo narrativo: una serie que estará disponible en Prime Video y un largometraje, que se estrenará en cines a finales de 2026.



Protagonizada por Marta Hazas (Culpa mía, Amigos hasta la muerte) y Amaia Salamanca (Por los pelos, La piel del tambor), la historia sigue a dos hermanas abogadas -Inés y Delia- distanciadas por conflictos del pasado, que se reencuentran para defender un caso de negligencia médica. A partir de ahí, ambas deberán enfrentarse no solo a la complejidad del caso, sino también a tensiones familiares, dilemas éticos y decisiones personales que pondrán a prueba su forma de entender la profesión.



Junto a ellas, el reparto lo completan Ginés García Millán (Cerrar los ojos, El comensal), Elena Furiase (La sirvienta, Mallorca Confidencial), Javier Veiga (Amigos hasta la muerte, Playa de lobos) y Aitor Luna (La bandera, Control Room), entre otros.



Hechos Probados cuenta con la colaboración especial de Legálitas, cuya experiencia en el asesoramiento jurídico ha servido de base para inspirar algunos de los casos que articulan la ficción desde la óptica de una legaltech. La producción corre a cargo de Zebra Producciones y Documentales en Canarias S.L (ambas del Grupo iZen), con la producción delegada de UM y FUSE (Omnicom Media) y de Be iZen.



Acercar el Derecho a los espectadores

Hechos Probados tiene la vocación de acercar el Derecho al espectador a través de una mirada divulgativa, contemporánea e innovadora, etc. Frente a las representaciones tradicionales del género legal, el proyecto apuesta por poner el foco en las personas, sus decisiones y los conflictos cotidianos que afectan a los ciudadanos.



A diferencia de otras aproximaciones del sector al entretenimiento, Legálitas acompaña el proyecto, colaborando en su desarrollo creativo, trabajando junto al equipo de guion de la productora para trasladar al proyecto la lógica real de los casos, los tiempos de decisión y la relación con el cliente. Esta implicación se apoya en la experiencia acumulada por la compañía a lo largo de más de 25 años, permitiendo que el relato incorpore elementos propios del ejercicio legal cotidiano más allá del juicio o el conflicto y refleje una forma de entender la abogacía más cercana a la realidad actual del sector.



"Es muy gratificante poder llevar al cine historias que reflejan situaciones jurídicas reconocibles, porque detrás de cada asesoramiento hay personas, problemas cotidianos y decisiones que marcan vidas", señala Luis del Pozo, CEO de Legálitas. "Hechos Probados permite, desde un lenguaje universal como el audiovisual, acercar el Derecho al ciudadano, hacerlo comprensible y útil, al igual que hace Legálitas. Hechos Probados pondrá en valor una abogacía más accesible, preventiva y cercana, sin renunciar al rigor profesional que caracteriza a Legálitas", añade.



Descargar las primeras imágenes de Hechos Probados

Contacto

Nombre contacto: David Jiménez

Descripción contacto: Legálitas

Teléfono de contacto: 660 536794



