Devuelving impulsa el modelo de franquicia online que permite emprender desde casa sin inversión elevada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025. - En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas de autoempleo y flexibilidad, Devuelving se consolida como una de las opciones más atractivas dentro del sector de la franquicia online. Su propuesta permite crear un negocio desde casa totalmente operativo y rentable, eliminando los gastos habituales asociados a un local físico. Este modelo se adapta tanto a emprendedores que buscan una franquicia desde casa accesible como a quienes desean generar ingresos complementarios sin grandes complicaciones administrativas.

La compañía ofrece un sistema “llave en mano” con tienda online personalizada, dominio propio y soporte técnico integral. De este modo, cualquier persona puede iniciar su actividad sin preocuparse por la gestión de inventarios, logística o mantenimiento. Devuelving garantiza un catálogo con más de 30.000 productos de primeras marcas, precios competitivos y un servicio postventa centralizado que simplifica la operativa diaria. El franquiciado cuenta con un negocio totalmente operativo con el soporte de mantenimiento informático, toda la logística, pasarelas de pago y la atención al cliente y al franquiciado, todo ello sin costes mensuales. El negocio auna las ventajas de los negocios online y las ventajas de los negocios tradicionales con una alta fidelización de los clientes. Esto unido a la ausencia de gastos posteriores tras el canon inicial, permite a los franquiciados generar beneficios desde el primer momento y un crecimiento exponencial.

Un modelo flexible para distintos perfiles de emprendedores

Con más de trece años de experiencia, Devuelving ha logrado posicionarse como referente en el ámbito de las franquicias online baratas. Su propuesta no requiere local, personal ni gastos mensuales fijos, lo que reduce el riesgo y permite concentrar los esfuerzos en la promoción y fidelización de clientes. Además, la plataforma ofrece herramientas digitales para gestionar precios, márgenes y campañas de marketing, facilitando una administración autónoma y profesional.

Este enfoque atrae tanto a personas que desean iniciar un negocio desde casa como a profesionales o personas que buscan ampliar y diversificar ingresos. La compañía destaca que cada franquiciado dispone de una web personalizada, con su marca y su propio panel de control, lo que le permite adaptar la estrategia comercial a su estilo y disponibilidad. Entre las múltiples herramientas con las que cuenta el franquiciado están manejar las promociones de precios de productos y gastos de envío, crear vales descuentos personalizados, crear exportaciones para vender en marketplaces como Amazon o Ebay, herramientas para personalización estética o de banners, creación de chat para estar en contacto en tiempo real con sus clientes, personalizaciones para SEO, modificación de etiquetas y metadatos, creación de suscripciones personalizadas para clientes y muchas más.

“Nuestro objetivo es ofrecer una oportunidad real de emprendimiento sin barreras económicas. Queremos que cualquier persona pueda gestionar su propio negocio online con total independencia y respaldo técnico constante”, afirman desde la dirección de Devuelving.

Una franquicia accesible y en constante crecimiento

Durante los últimos años, Devuelving ha experimentado un crecimiento sostenido en España y otros mercados europeos, impulsado por la demanda de modelos flexibles de autoempleo, lo cual le ha generado diferentes reconocimientos en el mundo de la franquicia y del emprendimiento. La empresa mantiene un alto índice de satisfacción entre sus franquiciados, que valoran la facilidad de gestión, la rentabilidad y la transparencia en los procesos.

La organización prevé continuar su expansión durante 2025 mediante nuevas herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la experiencia del usuario y reforzar la visibilidad digital de cada tienda asociada. Con su modelo probado, Devuelving se consolida como una franquicia online rentable, accesible y alineada con las tendencias actuales del comercio electrónico y el emprendimiento digital.

DATOS PÚBLICOS:

IMAGEN: Juan Antonio Manchado

PIE DE FOTO: Devuelving impulsa el modelo de franquicia online que permite emprender desde casa sin inversión elevada

Contacto

Emisor: Juan Antonio Manchado

Contacto: Juan Antonio Manchado

Número de contacto: 618315235