Un divorciado cancela 91.834 euros con Repara tu Deuda Abogados en Manresa (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

El cierre de su negocio y varios periodos de desempleo agravaron las dificultades económicas que comenzaron tras su separación y lo llevaron a acumular préstamos

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de octubre de 2026.- Una separación puede marcar un antes y un después en la economía personal. Así ocurrió con un hombre de Manresa (Barcelona, Cataluña) que ha obtenido la cancelación de 91.834 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, el despacho de referencia por excelencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España.

Los gastos familiares y la falta de ingresos desencadenaron el endeudamiento

Los abogados de Repara tu Deuda señalan que las dificultades comenzaron cuando el afectado necesitó financiación para cubrir los gastos familiares derivados de su divorcio. Tras la separación, cerró su negocio porque apenas obtenía ingresos y tuvo que solicitar nuevos créditos para atender sus necesidades económicas.

Los letrados destacan que atravesó “varias épocas en las que ha estado en desempleo y sus ingresos eran mínimos”. Esta inestabilidad laboral redujo considerablemente su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos.

Según indican los profesionales, la situación llegó a un punto en el que sus recursos no eran suficientes para pagar los préstamos y afrontar los gastos familiares. Por ello, recurrió a más financiación para devolver los créditos anteriores. La acumulación de estas obligaciones terminó provocando su insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida a quienes no pueden afrontar sus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en España en 2015. Repara tu Deuda Abogados fue el despacho pionero en intervenir mediante este mecanismo, dirigido a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia y cumplen los requisitos establecidos.

La filosofía de la firma se basa en la convicción de que las dificultades económicas no deberían impedir que una persona pueda empezar de nuevo. Por eso, apuesta por facilitar el acceso al asesoramiento especializado y acompañar a los afectados durante el procedimiento, con el objetivo de que recuperen su estabilidad financiera.

Entre las posibilidades que contempla la normativa se encuentra la exoneración de determinadas deudas públicas, siempre que concurran las condiciones legales. La evolución de este ámbito, impulsada también por la interpretación del derecho europeo, ha reforzado la importancia de ofrecer una segunda oportunidad efectiva a los deudores de buena fe.

Más allá del resultado económico, la cancelación obtenida en Manresa refleja el valor de contar con una alternativa legal cuando las soluciones habituales ya no son suficientes. La intervención de profesionales especializados permite conocer las opciones disponibles y afrontar el procedimiento con información y respaldo jurídico.

La difusión de casos como este también anima a otras personas a informarse sobre sus derechos. Para quienes llevan años condicionando sus decisiones a las deudas pendientes, descubrir que existe una vía legal para recuperar el control de su economía puede abrir una perspectiva de futuro que antes parecía inalcanzable.

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