Dongfeng Motor celebra Cumbre Global de Socios para acelerar la expansión en nuevas energías

China, 22 de diciembre de 2025.-

El 19 de noviembre se celebró en Shiyan, provincia de Hubei, la Cumbre de Asociaciones de Vehículos Comerciales para Mercados Internacionales 2026

Durante el evento, Dongfeng lanzó oficialmente para los mercados internacionales su marca de camiones de alta gama Dongfeng Serie G. Integrada con cadenas de suministro globales de primer nivel y sometida a rigurosas pruebas, la Serie G ofrece una durabilidad sobresaliente y una alta eficiencia de costos. Con tecnologías líderes que se comparan con marcas de clase mundial, busca proporcionar soluciones de transporte eficientes para clientes de todo el mundo. En su intervención, la dirección de la compañía destacó la inversión continua de Dongfeng en tecnologías de nuevas energías e inteligencia, incluido el exitoso lanzamiento de un camión pesado con celda de combustible de hidrógeno y una autonomía superior a los 800 kilómetros, así como un portafolio integral de productos que cubre todos los tipos de tren motriz. Al profundizar sus operaciones locales y fortalecer su sistema de comercialización, Dongfeng está acelerando la expansión global de su negocio de vehículos comerciales.



Poco después, el 27 de noviembre, se celebró en Xiamen, provincia de Fujian, la Cumbre Global de Socios de Vehículos de Pasajeros 2026, que reunió a socios de más de 100 países de todo el mundo. La conferencia presentó de manera sistemática la estrategia internacional de Dongfeng para vehículos de pasajeros y marcó el debut global y el envío oficial de diez mil unidades del DONGFENG VIGO, lo que representa una nueva ampliación de su portafolio global de productos. Las marcas propias de Dongfeng, entre ellas M-HERO y VOYAH, exhibieron sus tecnologías de vanguardia en nuevas energías y movilidad inteligente. La compañía señaló que trabajará junto con sus socios para expandir los mercados globales mediante la construcción de una cadena de valor internacional integral que abarque I+D, manufactura, comercialización y servicios.



En ambas cumbres, Dongfeng Motor reconoció a socios internacionales destacados, mientras que representantes de concesionarios de diversas regiones compartieron experiencias exitosas de expansión de mercado, reflejando la filosofía de "unidad y cooperación de beneficio mutuo". A través de actividades como exhibiciones de productos, recorridos por plantas y pruebas de manejo, los participantes obtuvieron una comprensión profunda de las capacidades tecnológicas y el desempeño de los productos de Dongfeng.



De cara a 2026, Dongfeng Motor reafirmó su compromiso con la apertura y la colaboración, y expresó su determinación de trabajar de la mano con socios globales para impulsar conjuntamente un futuro más verde e inteligente para la industria automotriz, creando un mayor valor para los usuarios en todo el mundo.







