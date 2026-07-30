DONTE GROUP anuncia un acuerdo para adquirir Institutos Odontológicos (IO)

Institutos Odontológicos IO - DONTE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

• Ambas organizaciones comparten el foco en el acompañamiento al paciente y en la importancia de integrar la salud bucodental dentro del bienestar general, con un enfoque de atención integral que combina especialización, continuidad clínica y cercanía

• La adquisición se integra como parte del Plan Estratégico 2025-2030 de DONTE GROUP, cuyo objetivo es atender a más de 1.300.000 pacientes, superando en 600 clínicas propias

• Con esta operación, DONTE GROUP superará las 480 clínicas propias en España

Madrid, 30 de julio de 2026.- DONTE GROUP, grupo de salud y cuidado bucodental, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Institutos Odontológicos IO, una de las principales marcas de salud bucodental en Cataluña. Ambas organizaciones comparten el foco en el acompañamiento al paciente y en la importancia de integrar la salud bucodental dentro del bienestar general, con un enfoque de atención integral que combina especialización, continuidad clínica y cercanía.

IO, con más de 35 años de experiencia, ha tratado a más de un millón de pacientes y cuenta con una red de más de 40 clínicas en toda España. Su equipo, formado por más de 400 profesionales y más de 200 odontólogos colaboradores multidisciplinares dedicados en exclusiva a su área de conocimiento y ofrece una atención integral con todos los tratamientos de odontología, integrando distintas disciplinas clínicas para cubrir necesidades preventivas, diagnósticas y terapéuticas.

En relación con el acuerdo, Roger Sobrepera, CEO de Institutos Odontológicos, señala que “estamos muy orgullosos de que uno de los mayores grupos de salud bucodental en España haya depositado su confianza en nuestro proyecto y en nuestra compañía. DONTE GROUP ha sabido reconocer el impacto positivo que llevamos haciendo desde hace más de 35 años y con el que hemos conseguido -y continuaremos haciendo- acompañar en el cuidado de su salud bucodental a más de un millón de personas”.

Por su parte, Javier Martín Ocaña, CEO de DONTE GROUP, señala que “estamos muy contentos de empezar a trabajar codo con codo con IO, una firma con fortalezas únicas, odontólogos con gran experiencia y comprometidos, una red de clínicas que presenta una calidad excepcional en todas ellas, y un propósito compartido de trasladar la importancia de la salud bucodental a toda la sociedad”.

La adquisición se integra como parte del Plan Estratégico 2025-2030 de DONTE GROUP, cuyo objetivo es atender a más de 1.300.000 pacientes, superando las 600 clínicas propias. Con esta operación, DONTE GROUP superará las 480 clínicas propias en España, reforzando su escala asistencial y su capacidad de atención en un mercado donde la prevención, la educación sanitaria y el acceso a tratamientos odontológicos completos son factores clave para mejorar indicadores de salud y calidad de vida.

Durante el último ejercicio, DONTE GROUP alcanzó la cifra récord de realizar cerca de 750.000 diagnósticos, un hito que refuerza su foco en la detección temprana, la prevención y el acceso a una atención odontológica completa y de calidad. Con la incorporación de IO, DONTE GROUP ampliará su huella en Cataluña y refuerza su propuesta de valor en todo el territorio nacional, apoyándose en una red de profesionales especializados y en un modelo asistencial orientado a la calidad y a la experiencia del paciente.

Sobre DONTE GROUP

DONTE GROUP es el primer grupo de cuidado bucodental español que nace con el propósito de mejorar la odontología, la sociedad y el planeta, haciendo accesible a todo el mundo el cuidado de la salud bucodental, especialmente a aquellos que más lo necesitan. El grupo engloba a las marcas Moonz, Smysecret, Vitaldent y MAEX y cuenta con una plantilla de más de 4.500 profesionales y más de 2.300 odontólogos colaboradores repartidos entre sus cerca de 450 centros en España y en su clínica de Londres, donde han atendido a más de 9,5 millones de pacientes. DONTE GROUP tiene el respaldo del Fondo Canadiense Ontario Teachers (OTPP), como accionista mayoritario.

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DONTE GROUP

Macarena Ramírez – comunicacion_donte@dontegroup.com - Tel: 91370 55 50

ATREVIA

Gabinete de comunicación: dontepr@atrevia.com