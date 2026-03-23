La DOP Torta del Casar participa en Alimentaria en su 50 aniversario y refuerza su presencia en Cataluña - DOP Torta del Casar

La DOP Torta del Casar continúa reforzando su estrategia de promoción del producto en los eventos más relevantes de la industria alimentaria nacional

El director de la DOP considera que Alimentaria es “una gran oportunidad para entender las nuevas tendencias del sector, crear vínculos con otros productores y presentar el queso amparado ante un gran público”

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de marzo de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar acude a la Feria Alimentaria de Barcelona en su cincuenta aniversario, que, bajo el lema “Alimentando el futuro”, se va a celebrar en el Recinto Gran Vía desde el lunes 23 de marzo al jueves 26. Este regreso a la ciudad catalana supone un nuevo impulso para la Denominación de Origen, que se presenta ante un gran público tanto especializado, como general en una de las ferias alimentarias más importantes de Europa.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, asegura que “es un placer poder acudir a un evento tan importante para la industria alimentaria” y destaca que “Alimentaria supone una gran oportunidad para la DOP Torta del Casar para entender las nuevas tendencias del sector, crear vínculos con otros productores y presentar el queso amparado ante un gran público”.

La DOP Torta del Casar cuenta con un espacio en el stand conjunto de la Junta de Extremadura – dentro del pabellón 3, calle E, stand 309 – donde está dando a conocer a partir de degustaciones las cualidades del queso y su versatilidad. Así, tanto visitantes como promotores podrán consultar y solicitar información sobre el producto.

Muñoz también ha destacado que “esta feria es una cita fundamental en la que están presentes los principales referentes en el sector”. “Además de ofrecer nuestro producto y buscar compradores, para el Consejo Regulador es también una oportunidad de conocer las tendencias comerciales, de envasado, de promoción, etc. Hay que estar al tanto del mundo en que te mueves y Alimentaria es el sitio’, añade.

En esta edición, la feria contará con más de 3.300 expositores de 68 países y se espera que alrededor de 110.00 personas visiten el espacio. Cabe destacar la importante presencia internacional de la feria, donde más del 30% de los expositores y el 25% de los asistentes provienen de países extranjeros, reforzando las conexiones entre profesionales y consolidándose como un referente de la industria alimentaria global.

El salón está organizado en un espacio de alrededor de 15.000 m2, donde los expositores, ponentes y stands se distribuirán dependiendo de su área de especialización. Asimismo, la feria contará con numerosas ponencias por parte de referentes de cada uno de los eslabones de la cadena de valor.

Con su participación en Alimentaria 2026, la DOP Torta del Casar continúa reforzando su estrategia de promoción del producto en los eventos más relevantes de la industria alimentaria nacional, acercando este emblemático queso a productores, hosteleros y público general. Asimismo, también logra tener presencia en Cataluña, uno de los mercados de mayor tamaño y relevancia a nivel nacional.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

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