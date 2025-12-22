Educa.Pro cierra 2025 con más de 100.000 usuarios activos y refuerza su rol en formación para empresas

Educa.Pro cierra 2025 con más de 100.000 usuarios activos - Educa.Pro

La solución formativa de EDUCA EDTECH Group consolida su crecimiento en el mercado corporativo y universitario con una propuesta que integra itinerarios personalizados, microcredenciales, analítica avanzada y nuevas categorías orientadas a las competencias más demandadas, como la inteligencia artificial

Madrid, 22 de diciembre de 2025.-

Educa.Pro, la plataforma de aprendizaje inteligente para empresas y universidades, cierra 2025 con un hito que marca un antes y un después en su evolución: supera los 100.000 usuarios activos en sus entornos digitales. El dato refleja la adopción sostenida de un modelo formativo que combina tecnología, personalización y un catálogo amplio de contenidos, diseñado para que las organizaciones gestionen el conocimiento de forma unificada y medible.



En un contexto en el que la digitalización y la adopción de nuevas herramientas avanzan a ritmos dispares -en España, el 21,1% de las empresas de 10 o más empleados declara utilizar IA-, la formación se está consolidando como el puente entre estrategia, equipos y competitividad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.



Un año marcado por la innovación aplicada al talento

Durante 2025, Educa.Pro ha reforzado su posicionamiento como referente en formación corporativa incorporando nuevas funcionalidades y ampliando su propuesta formativa con categorías alineadas con las demandas del mercado.



Entre los principales hitos del año destaca Academia IA, un espacio que reúne más de 100 cursos especializados en inteligencia artificial, creado para acelerar procesos de upskilling y reskilling en competencias digitales clave.



Más usuarios, más capacidad de impacto medible

El crecimiento en usuarios activos se apoya en un conjunto de palancas que han ganado peso en la toma de decisiones de las organizaciones: personalización, certificación de competencias y analítica. En 2025, Educa.Pro ha potenciado especialmente:



• Itinerarios personalizados para equipos y roles.



• Microcredenciales para validar competencias y reforzar la progresión profesional.



• Reportes avanzados para medir el impacto real de la formación y facilitar la toma de decisiones.



• Certificación en idiomas a fin de potenciar cada perfil en el mercado internacional



• Certificaciones y cursos privados como complemento formativo



"Este año demostramos que la formación online no es solo una tendencia, sino una necesidad estratégica para más del 71% de las empresas e instituciones. En Educa.Pro el objetivo para 2026 es seguir innovando y expandiendo su presencia internacional, llevando Educa.Pro a nuevos mercados y ofreciendo soluciones cada vez más adaptadas a la realidad de cada cliente", afirma Pablo Ybarra, Director de Educa.Pro.



Sobre Educa.Pro

Educa.Pro es una solución de formación online para empresas y universidades que conecta tecnología y personas para ofrecer aprendizaje flexible y adaptado.



Su propuesta integra catálogo formativo, herramientas de gestión, analítica y acompañamiento, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a desarrollar talento de forma continua y alineada con sus retos



Educa.Pro forma parte de EDUCA EDTECH Group, ecosistema educativo-tecnológico con más de 20 años de trayectoria en formación online, que desarrolla plataformas y soluciones propias apoyadas en tecnología educativa e inteligencia artificial, con la misión de democratizar el acceso a la educación.

