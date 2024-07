Elitekeepers: La marca española de guantes de portero que fabrica para la leyenda René Higuita

(Información remitida por la empresa firmante)

Elitekeepers, una de las marcas de guantes de portero con mayor crecimiento en el mercado, se enorgullece de anunciar su colaboración con la leyenda del fútbol René Higuita. Esta marca española, posicionada en el top 3 de los buscadores, está revolucionando el mundo del fútbol con sus productos de alta calidad y diseños innovadores

Cádiz, 3 de julio de 2024.- Elitekeepers se destaca por fabricar guantes de primera calidad utilizando la última tecnología del mercado. Sus diseños atrevidos no solo capturan la esencia del juego, sino que también garantizan la máxima funcionalidad y durabilidad para los porteros de todos los niveles.



Recientemente, Elitekeepers ha lanzado su nueva colección de guantes de portero, que incluye los modelos EK ARES, EK TEMPLARIO, EK OTAKU II y EK PERSA. Cada modelo está diseñado con características específicas para satisfacer las diversas necesidades de los porteros. En particular, el modelo EK RENÉ HIGUITA LEGEND, dedicado a la leyenda FIFA René Higuita, ha generado gran expectación y elogios en la comunidad futbolística por su calidad y diseño emblemático.



En el último año, Elitekeepers ha expandido su presencia internacionalmente, logrando ventas en países como Perú, Chile, México y Colombia. Además, la marca cuenta con una red de escuelas de porteros en toda España, entre ellas la destacada escuela de entrenamientos específicos Cancerber@s de Chuchy Heredia, que actualmente tiene más de 350 porteros. Recientemente, Elitekeepers ha inaugurado su primera escuela específica de porteros en Guadalajara, México, consolidando aún más su crecimiento en el mercado internacional.



"Elitekeepers tiene la intención de seguir creciendo y volver a duplicar su facturación en 2024", afirmó Daniel Miguélez, CEO de Elitekeepers. "Es motivo de orgullo ver cómo los guantes de la marca están siendo adoptados por porteros jóvenes y profesionales alrededor del mundo, y hay un firme compromiso con la innovación para satisfacer las necesidades de los clientes".



La expansión internacional de Elitekeepers no solo ha aumentado las ventas, sino que también ha consolidado la reputación de la marca en el extranjero. Las escuelas de porteros en España y México juegan un papel crucial en esta estrategia, proporcionando formación de alta calidad y utilizando los guantes Elitekeepers en sus programas de entrenamiento.



Además de su calidad y diseño, los guantes de Elitekeepers son reconocidos por su durabilidad. Cada modelo es sometido a rigurosas pruebas para asegurar que cumplan con los estándares más altos del deporte. La retroalimentación de porteros profesionales y amateurs ha sido fundamental para el desarrollo continuo de los productos de la marca.



Sobre Elitekeepers: Fundada por Daniel Miguélez, ex portero de fútbol profesional, y Manuel Flores, padre de un joven portero que buscaba guantes de mejor calidad y durabilidad, Elitekeepers ha emergido como una solución para aquellos que buscan productos confiables y de alto rendimiento en el fútbol.







