ELNUR GABARRON crea una nueva división para gestionar CAEs en instalaciones de aerotermia - ELNUR GABARRON

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo servicio ayuda a los usuarios a recuperar parte de su inversión mediante la tramitación de Certificados de Ahorro Energético.

Madrid, 25 de junio de 2026.- ELNUR GABARRON amplía sus servicios con la creación de ELNUR GABARRON CAES CONSULTING, una nueva división especializada en la gestión de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) para instalaciones de aerotermia y otras actuaciones de mejora energética que puedan generar ahorros verificables.

El objetivo es facilitar a los usuarios el acceso a una compensación económica por el ahorro energético obtenido al sustituir equipos antiguos o menos eficientes por soluciones de climatización de alta eficiencia. De este modo, quienes instalen aerotermia pueden reducir el coste real de la inversión, siempre que la actuación cumpla los requisitos establecidos por el sistema CAE.

Los CAEs son un mecanismo regulado dentro del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. Permiten cuantificar el ahorro conseguido tras una mejora energética, certificarlo y transformarlo en un incentivo económico. En una vivienda, este ahorro puede proceder, por ejemplo, de la sustitución de un sistema térmico convencional por aerotermia o de otras mejoras que reduzcan el consumo energético.

La compañía ofrece un servicio integral para que el usuario no tenga que asumir la complejidad del proceso. El equipo técnico analiza cada caso, estima el ahorro energético certificable, calcula la posible compensación económica, revisa la documentación necesaria y se encarga de la tramitación con los agentes implicados.

La cuantía que puede recibir el titular de la instalación no es fija ni automática. Depende del ahorro energético reconocido, de las características de la actuación, de la documentación disponible y de las condiciones del mercado CAE en el momento de la gestión. Por eso, cada proyecto requiere un estudio previo que confirme su viabilidad.

“Muchos usuarios han oído hablar de los CAEs, pero no siempre saben si pueden beneficiarse de ellos ni qué pasos deben seguir. Nuestro papel es analizar cada instalación, comprobar si cumple los requisitos y encargarnos de toda la gestión para que el cliente pueda recuperar parte de su inversión con garantías”, señalan desde la compañía.

Los usuarios interesados en renovar su sistema de climatización instalando aerotermia pueden solicitar un estudio personalizado en ELNUR GABARRON CAES CONSULTING, para saber si su proyecto puede acogerse al sistema CAE y conocer una estimación de la compensación económica que podrían recibir.

La nueva división se apoya en la experiencia de más de 50 años de ELNUR GABARRON en calefacción eléctrica y climatización eficiente. Como fabricante, la empresa conoce el comportamiento energético de la aerotermia, sus prestaciones y la información técnica necesaria para valorar correctamente cada actuación.

Con este servicio, ELNUR GABARRON facilita que el ahorro energético conseguido con una instalación de aerotermia pueda traducirse en un beneficio económico directo para el usuario. Además de gestionar el expediente CAE, la compañía aporta la documentación necesaria para que el titular de la instalación pueda tramitar las desgravaciones fiscales que correspondan en su declaración de la renta. La gestión de CAEs es compatible con otras ayudas y subvenciones, siempre de acuerdo con los requisitos establecidos en cada convocatoria y con la normativa vigente.

Emisor: ELNUR GABARRON



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