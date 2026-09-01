Las empresas españolas ya pagan incrementos salariales de más de 20.000 euros a los expertos en IA

Guía Salarial Tech 2026 de TalentHackers - Catenon

(Información remitida por la empresa firmante)

Guía Salarial Tech 2026 de TalentHackers muestra un cambio de las reglas del mercado laboral tecnológico: "una apuesta por el conocimiento más que la experiencia"

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- El mercado laboral tecnológico español sigue creciendo, pero ha cambiado de paradigma. Las empresas ya no compiten por incorporar el mayor número de profesionales, sino por atraer perfiles altamente especializados capaces de generar un impacto inmediato en el negocio. La Inteligencia Artificial, el cloud, los datos y la ciberseguridad están redefiniendo los criterios con los que las organizaciones seleccionan, remuneran y fidelizan el talento tecnológico.



Así lo refleja la Guía Salarial Tech 2026, elaborada por TalentHackers, compañía especializada en soluciones de talento tecnológico del Grupo Catenon, que sitúa el mercado español por encima de los 812.000 profesionales tecnológicos, un 6,4% más que el año anterior, y cerca de 145.000 ofertas de empleo, un incremento del 3,6%. Sin embargo, el informe alerta de que las compañías continúan afrontando un déficit de talento especializado del 21%, especialmente en aquellas disciplinas consideradas críticas para acelerar la transformación digital.



"El mercado tecnológico ha cambiado radicalmente. Las empresas ya no buscan únicamente experiencia; buscan profesionales capaces de acelerar la innovación, generar impacto en el negocio y aportar conocimientos altamente especializados. Esa capacidad es hoy el principal factor diferencial para atraer y fidelizar talento", afirma Virginia Herráez Gómez, responsable de Transformación de TalentHackers.



La especialización impulsa las mayores diferencias salariales del mercado

La Guía Salarial Tech 2026 confirma que las mayores retribuciones ya no corresponden necesariamente a los perfiles con más años de experiencia, sino a aquellos que desarrollan competencias críticas para las organizaciones. Así, un AI Engineer con entre dos y cinco años de experiencia puede alcanzar una remuneración de 65.000 euros anuales, por delante de un Data Engineer (60.000 euros), un Cloud Architect (52.000 euros), o un Cybersecurity Engineer (47.000 euros) . En cambio, perfiles tecnológicos tradicionales con entre cinco y diez años de experiencia, como Full Stack Developer (55.000 euros), QA Engineer (45.000 euros), o Systems Administrator (36.500 euros), registran bandas salariales inferiores.



Además, el estudio identifica un fenómeno cada vez más habitual: dos profesionales con el mismo puesto y una experiencia similar pueden registrar diferencias salariales de hasta 20.000 euros. Este "premium salarial oculto" responde a factores como la aplicación de Inteligencia Artificial Generativa, el dominio del cloud, la ciberseguridad, la capacidad de liderazgo, la orientación al negocio, el conocimiento de producto o la gestión de clientes, habilidades que las empresas valoran cada vez más en sus procesos de selección y fidelización.



La IA, el cloud y los datos redefinen el valor del talento tecnológico

La aceleración de la Inteligencia Artificial y la transformación digital están modificando profundamente las necesidades de las organizaciones y, con ellas, el perfil de los profesionales más demandados. La Guía Salarial Tech 2026 constata que las empresas buscan cada vez menos perfiles generalistas y priorizan especialistas capaces de desarrollar, integrar y gobernar tecnologías críticas para el negocio, lo que está impulsando una fuerte revalorización de competencias vinculadas a IA, datos, cloud, ciberseguridad y arquitectura tecnológica.



Este cambio explica que la evolución salarial ya no responda únicamente a la responsabilidad del puesto o a la antigüedad. Las organizaciones premian la capacidad para generar impacto en el negocio, automatizar procesos, optimizar el uso del dato o proteger infraestructuras digitales, competencias que se han convertido en un factor diferencial para la competitividad empresarial.



Como principal novedad de esta edición, TalentHackers incorpora el Índice de Valor de Mercado Tech (IVMT), una metodología propia que evalúa el valor real de un profesional tecnológico a partir de cinco variables: especialización técnica, impacto en el negocio, aplicación de Inteligencia Artificial, liderazgo y escasez del perfil. El objetivo es ofrecer una visión más precisa del posicionamiento de los perfiles tecnológicos en un mercado donde el conocimiento especializado pesa cada vez más que la antigüedad.



Ciudades y sectores aceleran la competencia por el talento

El estudio también confirma que las diferencias retributivas no dependen únicamente del perfil profesional, sino también del territorio y del tejido empresarial. Madrid y Barcelona mantienen las bandas salariales más elevadas gracias a la concentración de multinacionales, grandes compañías tecnológicas y centros de innovación. Sin embargo, ciudades como Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla continúan reforzando su atractivo como nuevos polos tecnológicos, combinando una creciente demanda de profesionales especializados con una mejor relación entre salario y coste de vida.



Por sectores, las empresas tecnológicas —especialmente Software & SaaS, telecomunicaciones y servicios digitales— continúan liderando las bandas retributivas del mercado. Paralelamente, banca y finanzas, energía y utilities, industria, retail y eCommerce y pharma & healthcare están intensificando la incorporación de talento tecnológico para acelerar sus estrategias de digitalización y responder a un entorno donde la innovación se ha convertido en un factor clave de competitividad.



"La tecnología ha dejado de ser un elemento diferencial para convertirse en una capacidad esencial de cualquier compañía. Por eso vemos cómo sectores tradicionalmente alejados del ámbito tecnológico están reforzando su apuesta por el talento digital, intensificando la competencia por los perfiles con mayor especialización" señala Virginia Herráez Gómez, responsable de Transformación de TalentHackers.

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