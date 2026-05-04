Encontrar oportunidades inmobiliarias en 2026 en un mercado donde gana peso el personal shopper inmobiliario - IHGEST

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.- La inversión inmobiliaria continúa evolucionando hacia modelos más especializados, donde el acceso a información cualificada y la capacidad de análisis marcan la diferencia en la toma de decisiones. En este marco, la figura del personal shopper inmobiliario gana relevancia como intermediario experto en la localización de activos con potencial, especialmente en un entorno donde muchas oportunidades no se encuentran en los canales tradicionales. En este ámbito, IHGEST desarrolla un servicio orientado a inversores que buscan optimizar sus operaciones mediante una selección estratégica de inmuebles.

La búsqueda estratégica de oportunidades inmobiliarias

El proceso de adquisición de activos ha dejado de centrarse únicamente en la consulta de portales inmobiliarios. La identificación de oportunidades requiere un conocimiento profundo del mercado, acceso a fuentes diversas y capacidad para analizar el potencial real de cada inmueble. El personal shopper inmobiliario actúa como un perfil especializado que filtra, selecciona y presenta propiedades en función de criterios de rentabilidad, ubicación y posibilidades de revalorización.

IHGEST basa su metodología en la exploración activa de distintas vías, como contactos profesionales, entidades bancarias, particulares o administradores, con el objetivo de detectar inmuebles que no siempre están disponibles de forma pública. Esta labor permite ofrecer una selección ajustada a los objetivos del inversor, reduciendo el tiempo dedicado a la búsqueda y facilitando decisiones más fundamentadas.

Además, el servicio incluye la organización de visitas, el análisis detallado de cada activo y el acompañamiento durante todo el proceso de compra, lo que aporta una visión estructurada en cada operación.

Un modelo centrado en la rentabilidad y el acompañamiento

El enfoque del personal shopper inmobiliario no se limita a la localización de inmuebles, sino que integra una visión global de la inversión. La negociación del precio, la evaluación del estado del activo o el análisis de su rendimiento en el mercado del alquiler forman parte de un proceso orientado a maximizar el retorno.

IHGEST dispone de una cartera de inmuebles situados en distintas zonas como Terrassa, Sabadell, Rubí, Barcelona o Castellón, con precios que permiten acceder a operaciones con margen de mejora. Este tipo de activos facilita la obtención de descuentos sobre el valor de mercado y abre la posibilidad de generar ingresos recurrentes a través del alquiler.

La consolidación del personal shopper inmobiliario refleja un cambio en la forma de abordar la inversión en vivienda, donde la especialización adquiere un papel cada vez más relevante. IHGEST se integra en esta tendencia mediante un servicio que prioriza la selección estratégica de activos y el análisis detallado de cada oportunidad.

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