Enrique Tomás consolida su presencia como el jamón ibérico del Godó 2026 - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder de jamón ibérico refuerza su posicionamiento internacional tras su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell.

Barcelona, 20 de abril de 2026 – Enrique Tomás, la marca líder de jamón ibérico, ha vuelto a estar presente en el prestigioso Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, consolidando su participación en uno de los eventos deportivos más importantes del tenis sobre tierra batida.

Durante esta edición, la compañía ha sido nuevamente el jamón ibérico del torneo y ha reforzado su presencia con diferentes activaciones, entre ellas su icónica foodtruck, su presencia en las zonas VIP y un espacio propio, denominado “Break Point Ibérico”, que se ha convertido en punto de encuentro para amigos de la marca y personalidades como del deporte, la música y la cultura, como Jordi Alba, David Muñoz De Los Estopa, que han podido disfrutar del torneo acompañado de una experiencia gastronómica única.

“Volver al Godó nos llena de ilusión. Este torneo es un punto de encuentro de cultura, deporte y gastronomía, y para nosotros ha sido una oportunidad perfecta para compartir lo mejor de nuestra cultura: el jamón ibérico” - señalan desde Enrique Tomás.

En el stand del village de Enrique Tomás, los asistentes han podido degustar los productos más exclusivos de la marca y descubrir colaboraciones con reconocidos partners:

Las irresistibles aceitunas de La Española rellenas con trocitos de jamón ibérico de Enrique Tomás, un aperitivo que ha conquistado a los amantes del ibérico.

rellenas con trocitos de jamón ibérico de Enrique Tomás, un aperitivo que ha conquistado a los amantes del ibérico. Los caldos gourmet de Gallina Blanca, como el caldo de pollo con jamón ibérico de Enrique Tomás y el nuevo lanzamiento de cocido con ibéricos, recetas donde el sabor del jamón ibérico aporta un toque diferencial.

como el caldo de pollo con jamón ibérico de Enrique Tomás y el nuevo lanzamiento de cocido con ibéricos, recetas donde el sabor del jamón ibérico aporta un toque diferencial. Las patatas premium de Frit Ravich con jamón Enrique Tomás, crujientes y con un sabor intenso.

con jamón Enrique Tomás, crujientes y con un sabor intenso. El turrón de jamón ibérico junto a Turrons Vicens, elaborado con base de praliné de almendra tostada y jamón con almendras picadas, una combinación única de sabores.

La icónica foodtruck de fan zone ha estado presente durante toda la semana del torneo, ofreciendo su famoso bocadillo de jamón ibérico, taquitos y otros productos, con una gran acogida por parte del público.

Además, con motivo del Godó 2026, la marca ha lanzado un packaging exclusivo, diseñado únicamente para el evento. Esta edición limitada ha permitido a los asistentes disfrutar de los taquitos de jamón ibérico de una manera diferencial, elevando la experiencia gastronómica durante el torneo.

El Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, celebrado cada año en el histórico Real Club de Tenis Barcelona, es uno de los torneos más destacados a nivel internacional, y la presencia de Enrique Tomás no solo enriquece la oferta gastronómica del evento, sino que también reafirma su posición como marca líder de jamón ibérico, vinculando su producto a entornos de prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

EMISOR: Enrique Tomás

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