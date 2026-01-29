Enrique Tomás refuerza su posicionamiento internacional en FITUR 2026 y pone en valor sus raíces en Badalona - Enrique Tomás

La compañía refuerza su estrategia internacional para fortalecer alianzas en Sudamérica y consolidar su presencia global

Madrid, 29 de enero de 2026. – Enrique Tomás ha estado presente en FITUR 2026, la feria internacional de turismo de referencia, con el objetivo de reforzar su estrategia de marca a nivel global y consolidar relaciones clave en los mercados donde la compañía ya tiene presencia.

La visita a FITUR ha servido, principalmente, para mantener reuniones y establecer nuevos vínculos con países de Sudamérica, una región estratégica para la compañía, donde Enrique Tomás cuenta con tiendas propias. Durante el encuentro, el equipo ha trabajado para conectar con hoteles y turoperadores, explorando sinergias y oportunidades de colaboración que permitan seguir impulsando la marca en el ámbito turístico y gastronómico internacional.

Además, la compañía ha tenido una presencia destacada en el stand de Badalona, donde participó en la presentación de la Final Four, que tendrá lugar a lo largo de 2026, un evento de gran relevancia para la ciudad y para su proyección internacional.

Uno de los momentos más llamativos del stand fue la instalación de un holograma de Enrique Tomás, en el que el fundador de la compañía compartía un mensaje muy personal sobre su trayectoria profesional y el fuerte vínculo que le une a Badalona.

En palabras del propio Enrique Tomás, reproducidas a través del holograma:

“Soy Enrique Tomás, empresario Badaloní y lidero una empresa referente mundial del sector del jamón ibérico. Nací en 1966, soy el menor de once hermanos y he tenido la oportunidad de llevar el jamón ibérico a más de 100 tiendas repartidas por distintos países de Europa y América, con la mirada puesta también en el mercado asiático.

Un recorrido internacional que me ha permitido conectar con culturas y paladares muy diversos y compartir una de las grandes joyas de nuestra gastronomía en todo el mundo. Pero todo ese camino tiene un origen: Badalona.

Badalona es la ciudad donde nací y crecí y también es parte esencial de cómo soy como persona y como empresario. Aquí aprendí el oficio, empecé detrás de un mostrador en un mercado municipal, escuchando al cliente y entendiendo la importancia del producto, del detalle y del trato cercano.

Mi ciudad es abierta, trabajadora y emprendedora, y ese espíritu me marcó desde el primer día. Me enseñó el valor del esfuerzo, la constancia y la importancia de no perder nunca el contacto con la gente. A lo largo de mi trayectoria he llevado conmigo el nombre de Badalona en cada tienda, en cada país y en cada apertura. Valores como el compromiso y la perseverancia han sido fundamentales para mantener una filosofía clara en un sector tan tradicional como el nuestro”.

Con su participación en FITUR 2026, Enrique Tomás refuerza su papel como marca embajadora de la gastronomía española a nivel internacional, al tiempo que pone en valor sus orígenes y el papel de Badalona como eje fundamental de su identidad empresarial.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

