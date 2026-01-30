Enrique Tomás renueva su compromiso con SIMOF como patrocinador en la edición 2026 - Enrique Tomás

La actriz Rossy de Palma ejerce como madrina de honor de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

La firma de jamón ibérico cuenta con un stand propio para enriquecer la experiencia del evento más allá de los desfiles

Sevilla, 30 de enero de 2026 – La Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) celebra estos días su edición 2026, del 29 de enero al 1 de febrero en Sevilla, consolidándose como la gran cita internacional de la moda flamenca. En este contexto, Enrique Tomás participa un año más como patrocinador oficial, reafirmando su compromiso con la cultura, la tradición y la identidad andaluza.

SIMOF vive una edición especialmente significativa, con una programación que combina tradición, creatividad e innovación. La actriz y artista Rossy de Palma ejerce como madrina de honor, aportando su personalidad única y su vínculo con el mundo del arte y la moda a una cita que trasciende la pasarela.

La pasarela reúne a algunos de los grandes nombres de la moda flamenca, entre los que destacan Atelier Rima, Aurora Gaviño, Carmen Latorre, Conso Delgado, Con T D’Touché, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Joaquín Gil y Manuel Odriozola, entre otros diseñadores de referencia del sector.

Durante estos días, el stand de Enrique Tomás se convierte en uno de los puntos de encuentro del recinto, recibiendo la visita de numerosas personalidades del ámbito institucional, cultural y artístico. Entre ellas, S.A.R. la Infanta Elena, así como figuras destacadas como Vanesa Martín y Ágatha Ruiz de la Prada, que se acercan a conocer de primera mano la propuesta de la marca. La madrina del evento, Rossy de Palma, también pasa por el entorno del stand, donde es obsequiada con una selección de productos de la firma.

“Formar parte de SIMOF es un auténtico orgullo. Compartimos una misma visión: poner en valor la tradición, cuidarla y proyectarla hacia el futuro con excelencia”, señala Enrique Tomás.

Por su parte, Raquel Revuelta, directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y creadora y coorganizadora de SIMOF, destaca durante el desarrollo del evento el crecimiento constante de la cita y su capacidad para seguir evolucionando sin perder su esencia.

Programación SIMOF 2026

La gran novedad de esta edición es el concepto #GeneraciónSIMOF, un homenaje a quienes han crecido con la moda flamenca como parte inseparable de su vida y de su identidad cultural.

A lo largo de cuatro jornadas, SIMOF presenta más de 1.500 trajes repartidos en 52 desfiles, que se desarrollan en dos espacios diferenciados. La programación incluye desfiles individuales, compartidos y colectivos, con una destacada presencia de pasarelas territoriales de Huelva, Málaga y Almería, así como la participación de la Asociación Qlamenco.

Jamón ibérico y flamenco, una unión con raíces

SIMOF vuelve a unir dos de los grandes símbolos de la cultura española: el jamón y el flamenco. Fiel a su compromiso con la tradición y la excelencia, Enrique Tomás está presente en la Semana Internacional de la Moda Flamenca no solo como patrocinador oficial, sino también acercando el auténtico sabor ibérico a participantes y visitantes.

Durante los días de celebración del evento, el stand de la firma ofrece una cuidada selección de productos, convirtiendo la experiencia SIMOF en un encuentro para todos los sentidos.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

