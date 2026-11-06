Escapar de la superstición: KAYAK revela los destinos que más bajan de precio el próximo viernes 13

Florencia - Kayak

(Información remitida por la empresa firmante)

KAYAK revela que los vuelos con salida el viernes 13 de noviembre serán un 38 % más baratos que otros días de esa semana. Este viernes 13 los viajeros españoles pueden encontrar escapadas con precios medios de vuelo hasta 32 % más bajos que cualquier otro día de la semana

Madrid, 6 de noviembre.- El viernes 13 puede tener fama de traer mala suerte, pero este año podría ser un buen día para despegar. Según los datos de búsqueda de KAYAK, un buscador de viajes líder, los vuelos con salida el próximo viernes 13 de noviembre son, de media, un 38 % más baratos que los vuelos con salida en cualquier otro día de esa semana.



Y el de noviembre no es un caso aislado. Los días 13 de febrero y 13 de marzo de 2026 también cayeron en viernes 13 y, según datos de búsqueda en KAYAK, el precio medio de los vuelos que despegaban ese día desde los aeropuertos españoles también era un 21 % y un 24 % más bajo que cualquier otro día de esa misma semana.



Los 10 destinos en los que más caen los precios el próximo viernes 13

Para aquellos que se animen a dejar las supersticiones de lado, KAYAK revela los 10 destinos que registran las mayores caídas en el precio medio de los vuelos para viajar el próximo viernes 13 en comparación con cualquier otro día de esa misma semana. Marrakech, Múnich y Varsovia ocupan el top 3 con vuelos un 32 %, 30 % y 29 % más baratos que cualquier otro día de la semana.



Este es el ranking de los diez destinos con mayor caída de precio para viajar el próximo viernes 13, junto con el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica con salida el viernes 13 y el porcentaje de caída frente al precio medio de vuelos en clase turista con salida otros días de esa semana.



1. Marrakech, Marruecos, 71 €, -32 %.



2. Múnich, Alemania, 172 €, -30 %.



3. Varsovia, Polonia, 75 €, -29 %.



4. Florencia, Italia, 153 €, -23 %.



5. Miami, Estados Unidos, 479 €, -19 %.



6. Seúl, Corea del Sur, 622 €, -19 %.



7. Ámsterdam, Países Bajos, 152 €, -18 %.



8. Dublín, Irlanda, 112 €, -15 %.



9. Bucarest, Rumanía, 106 €, -11 %.



10. Santa Cruz de Tenerife, España, 99 €, -10 %.



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Las fechas menos habituales pueden abrir oportunidades para quienes tienen flexibilidad. Este viernes 13, por ejemplo, es posible encontrar vuelos a Marrakech por un precio medio de 71 € ida y vuelta. Comparar opciones y fechas sigue siendo la mejor fórmula para encontrar escapadas que se ajusten mejor al presupuesto".





Emisor: Kayak

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