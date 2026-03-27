Estudio de LHH sobre altos directivos de 2026: la rotación de ejecutivos se reduce drásticamente

Estudio de LHH sobre altos directivos de 2026 - LHH

(Información remitida por la empresa firmante)

Los equipos de liderazgo con alta rotación se reducen del 43 % al 19 % respecto al año anterior; la IA se identifica como la principal carencia de competencias entre los ejecutivos

Madrid, 27 de marzo de 2026.- LHH, el proveedor de soluciones integradas de talento profesional y unidad de negocio global del Grupo Adecco, ha publicado su informe "View from the C-Suite" de 2026, en el que se analizan las prioridades de los ejecutivos, las carencias en las habilidades de liderazgo y el rendimiento organizativo a nivel internacional. El informe destaca un cambio notable en el panorama ejecutivo: mientras que la rotación está disminuyendo, las expectativas y presiones sobre los líderes se intensifican en materia de tecnología, toma de decisiones y estrategia de talento.



Resumen

El informe anual "View from the C-Suite" revela que la rotación de ejecutivos está disminuyendo significativamente. Los líderes se enfrentan a fuertes presiones externas, entre las que se incluyen la incertidumbre económica, la volatilidad del mercado, la inflación, el aumento de los costes y los mayores riesgos de seguridad de los datos.



Las prioridades internas se centran cada vez más en la retención del talento, la eficacia de los equipos y el bienestar de los empleados. La responsabilidad en materia de IA, la planificación de la sucesión multigeneracional y la toma de decisiones disciplinada se perfilan como los factores más críticos para el rendimiento de las organizaciones en un contexto de constante disrupción.



Datos clave



• La presión económica sigue siendo la principal preocupación general. La incertidumbre económica (41 %), así como la inflación y el aumento de los costes (30 %), siguen figurando como los principales retos. Las preocupaciones en materia de ciberseguridad también han aumentado, situándose ahora por delante de la inteligencia artificial.



• La rotación de ejecutivos ha disminuido drásticamente. Los equipos de liderazgo con alta rotación (definidos como aquellos con más del 50 % de renovación de ejecutivos) pasaron del 43 % de las organizaciones en 2025 al 19 % en 2026, lo que supone un descenso de 24 puntos en solo un año.



• La IA es ahora la principal carencia en materia de habilidades de liderazgo. Las tecnologías digitales y emergentes subieron siete puestos hasta convertirse en la principal carencia de desarrollo percibida. Casi la mitad (49 %) de los líderes citan la IA y las tecnologías emergentes como una prioridad máxima.



• La claridad estratégica sigue siendo la principal limitación del rendimiento. Más de una cuarta parte de los líderes citan la falta de claridad estratégica como el principal factor que limita la eficacia, lo que refleja entornos operativos cada vez más complejos. Los procesos de toma de decisiones ineficaces también se sitúan entre las principales limitaciones por segundo año consecutivo.



• La planificación de la sucesión se está convirtiendo en una cuestión urgente. Casi el 60 % de los ejecutivos en la última etapa de su carrera afirman que no tienen previsto dejar la empresa en los próximos tres años, frente a solo el 11 % del año pasado. La prolongación de las carreras profesionales está aumentando la demanda de estrategias proactivas de liderazgo y sucesión para la próxima generación.



• Las principales prioridades internas en materia de talento están muy equilibradas, pero la retención es fundamental. La retención del talento más destacado (26 %) ha subido significativamente del puesto n.º 9 al n.º 1, mientras que el bienestar de los empleados (25 %) y la eficacia del equipo (25 %) siguen siendo prioridades casi iguales, lo que indica que las organizaciones están gestionando simultáneamente múltiples demandas críticas de la plantilla, pero aquellas relacionadas con el éxito de su personal ocupan los primeros puestos, incluso por encima de la asignación de recursos y la elaboración de presupuestos (8 %).



Citas de ejecutivos

Riesgos derivados de trayectorias de liderazgo más largas: "Las carreras ejecutivas se están alargando, y eso es una buena noticia, pero solo si las organizaciones utilizan esa experiencia de forma intencionada", afirma Juan Luis Goujon, vicepresidente sénior y responsable global de ICEO en LHH. “Casi la mitad de los líderes de la Generación Z citan la falta de progresión profesional —incluida la limitada capacidad para generar impacto, ampliar su ámbito de actuación, avanzar y desarrollar nuevas habilidades— como sus principales motivos para considerar marcharse. Sin unas vías de desarrollo bien definidas, el estancamiento a largo plazo en los puestos de alta dirección puede convertirse en un cuello de botella que frene el avance y el desarrollo de capacidades en toda la organización".



Riesgos derivados de la falta de claridad estratégica y disciplina en la toma de decisiones: "Por segundo año consecutivo, la falta de claridad en torno a los objetivos estratégicos y los procesos de toma de decisiones ineficaces son los factores más significativos que limitan la eficacia del liderazgo. En el entorno actual, cada vez más complejo y con disrupciones constantes, las consecuencias de estas carencias pueden escalar rápidamente", afirma Rachelle Zhang, responsable global de Mentoring ICEO en LHH. "Cuando los líderes carecen de claridad, las decisiones se ralentizan, surgen problemas de rendimiento y las iniciativas de cambio se estancan, lo que repercute en toda la organización. Las organizaciones que puedan moverse entre estrategia y ejecución estarán mejor posicionadas para avanzar en condiciones de incertidumbre".



Acerca de LHH

LHH ayuda a los profesionales y a las organizaciones a alcanzar sus ambiciosos objetivos y a lograr un impacto duradero a través de servicios de asesoramiento únicos y soluciones de gestión del talento profesional.



La completa gama de servicios de LHH integra diversas soluciones, lo que convierte a LHH en el socio único de las organizaciones en materia de talento. En un panorama en rápida evolución y con retos complejos, crean valor a lo largo de todo el recorrido profesional del talento. Desde el asesoramiento en cambios organizativos hasta la contratación de grandes profesionales, pasando por el desarrollo de habilidades y la formación de líderes, y el avance de las personas hacia la siguiente etapa de sus carreras, LHH convierte el talento en una ventaja competitiva.



LHH cuenta con un equipo de más de 12 000 profesionales, presentes en más de 60 países y con más de 50 años de experiencia. Como parte del Grupo Adecco, aúna la excelencia global, el conocimiento local y la coordinación centralizada para miles de empresas y millones de personas en todo el mundo.

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