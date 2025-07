El ETP de Bitcoin de Fineqia obtiene 13,9 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Los activos bajo gestión de Total Co. han conseguido alcanzar los 36 millones de dólares

Madrid, 7 de julio de 2025.- Fineqia International Inc. ("Fineqia") (CSE:FNQ)(Frankfurt:FNQA), una empresa de activos digitales e inversiones, anuncia que su producto cotizado en bolsa (ETP) de Bitcoin (BTC) con rendimiento recientemente lanzado ETP de rendimiento de Bitcoin de Fineqia (Ticker:YBTC, ISIN:LI1444931821), ha superado los 13,9 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). La suma refleja la fuerte demanda de productos de activos digitales con rendimiento mejorado, en particular los BTC, entre los inversores institucionales y profesionales de Europa.



El producto emitido por Fineqia AG, la filial de la empresa con sede en Liechtenstein, eleva su AUM total a 36 millones de dólares, representados por los 13,9 millones de dólares y los 22,1 millones de dólares de YBTC a través de su ETN Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield (Ticker:YADA; ISIN:LI1408648106), listado a principios de este año. YADA cotiza en las bolsas de Viena y Stuttgart.



El ETP Fineqia BTC Yield, que cotiza en el Wiener Börse, es el primero de su tipo en combinar la exposición a Bitcoin con actividades generadoras de rendimiento ejecutadas en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). El producto ofrece rendimientos consistentes que no dependen únicamente de los movimientos de precios de Bitcoin, lo que permite a los inversores aumentar sus tenencias de BTC al tiempo que conservan la exposición principal al activo.



A diferencia de los productos pasivos tradicionales de Bitcoin, YBTC reinvierte las recompensas generadas por DeFi en Bitcoin a lo largo del tiempo. Esta estructura ofrece el potencial de hacer crecer las tenencias de Bitcoin automáticamente, dentro de un formato regulado, transparente y cotizado en bolsa.



"El impulso inicial detrás de YBTC subraya el apetito de los inversores por productos que ofrezcan tanto exposición a activos como rendimiento", dijo Bundeep Singh Rangar, director ejecutivo de Fineqia. "La considerable marca de AUM poco después del lanzamiento valida nuestra visión de ofrecer productos de activos digitales que cumplan con las normas y prioricen el rendimiento, la transparencia y el rendimiento gestionado por el riesgo".



Fineqia AG está asesorada por Operaciones de Psalion Limitada ("The Psalion Group"), un gestor de activos especializado en blockchain con un historial probado en actividades que generan rendimientos. El papel del Grupo Psalion incluye el diseño y la gestión de la arquitectura DeFi subyacente del ETP, garantizando el rigor operativo.



Los productos YBTC y YADA reflejan el liderazgo continuo de Fineqia en la estructuración de instrumentos de inversión de rendimiento de grado institucional que combinan la innovación digital con el apetito de los inversores financieros tradicionales.



Los costes para los inversores asociados a este ETP consisten en una comisión de gestión anual del 1,5% y una comisión del 20% sobre el rendimiento generado por el ETP. Todos los costos de funcionamiento de ETP están incluidos en estas tarifas.



Todas las referencias a dólares ($) anteriores se refieren a dólares canadienses (CAD$) a menos que se especifique lo contrario.



Sobre Fineqia International Inc.

Cotizada públicamente en Canadá (CSE: FNQ), con símbolos cotizados en Nasdaq (OTC PINK: FNQQF) y en la Bolsa de Frankfurt (Frankfurt: FNQA), Fineqia ofrece a los inversionistas exposición de nivel institucional a oportunidades basadas en Finanzas Descentralizadas (DeFi) basadas en blockchain. Su filial europea es emisora de Productos Cotizados en Bolsa (ETPs) respaldados por criptoactivos, como el ETN Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106) y el ETP Fineqia Bitcoin Yield (Ticker: YBTC; ISIN: LI1444931821). Fineqia también tiene inversiones en empresas que tokenizan Activos del Mundo Real (RWAs), aplicaciones descentralizadas (dApps), DeFi y protocolos blockchain.



DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Las declaraciones contenidas en este comunicado pueden contener información prospectiva (según se define en las leyes de valores canadienses aplicables) ("declaraciones prospectivas"). Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, que aborden actividades, eventos o desarrollos que Fineqia (la "Compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro (incluidas, entre otras, las declaraciones sobre posibles adquisiciones y financiamientos) son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son generalmente identificables por el uso de las palabras "puede", "hará", "debería", "continuará", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o el negativo de estas palabras u otras variaciones de estas palabras o terminología comparable. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están más allá de la capacidad de la Compañía para controlar o predecir, que pueden hacer que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otras cosas, entre otras cosas, la imposibilidad de obtener suficiente financiamiento y otros riesgos divulgados en el registro de divulgación pública de la Compañía en los archivos de las autoridades reguladoras de valores pertinentes. Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Los criptoactivos son productos de inversión no regulados propensos a fluctuaciones de valor repentinas y sustanciales, lo que presenta un alto riesgo de pérdida total del capital invertido. Dado que los componentes subyacentes del Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106) y el ETP Fineqia Bitcoin Yield (Ticker:YBTC, ISIN:LI1444931821) no están regulados, es poco probable que los inversores tengan acceso a protecciones regulatorias o esquemas de compensación para inversores. Si no está seguro de si estos activos son adecuados para sus circunstancias individuales, se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento financiero y legal independiente.







