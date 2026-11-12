EUDE Business School impulsa el talento emprendedor colombiano junto a FENALCO y Confecámaras - EUDE Business School

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- EUDE Business School ha acogido del 3 al 6 de noviembre la Misión Internacional Jóvenes Emprendedores de FENALCO, una iniciativa dirigida a fortalecer las competencias empresariales de jóvenes emprendedores colombianos y proporcionarles herramientas para impulsar sus proyectos en un entorno cada vez más globalizado.

La misión ha estado liderada por Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (FENALCO), y ha contado con el impulso de Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras). Ambas instituciones han contribuido al desarrollo de esta iniciativa, orientada a potenciar el talento emprendedor y estrechar los vínculos empresariales entre Colombia y España.

Esta experiencia se enmarca en el convenio de colaboración que EUDE Business School y FENALCO mantienen desde hace más de cinco años, una alianza que ha permitido desarrollar iniciativas conjuntas de formación, cooperación académica e internacionalización del talento colombiano.

La confianza depositada por FENALCO en EUDE para la organización de estas misiones internacionales pone de manifiesto el reconocimiento a la calidad académica de la escuela de negocios, su experiencia en formación ejecutiva y su capacidad para conectar el aprendizaje con las necesidades reales del tejido empresarial.

Cuatro jornadas para fortalecer las competencias emprendedoras

La misión, celebrada del 3 al 6 de noviembre, arrancó con la bienvenida institucional de Juan Díaz del Río, director académico de EUDE Business School, y reunió a los participantes en un programa formativo centrado en el desarrollo de competencias clave para el emprendimiento.

A lo largo de las cuatro jornadas, los emprendedores participaron en sesiones prácticas sobre liderazgo y trabajo en equipo, negociación internacional, storytelling, comunicación estratégica y presentación de proyectos empresariales.

El programa concluyó con una formación sobre inteligencia emocional aplicada a los negocios, reforzando las habilidades necesarias para afrontar nuevos retos y oportunidades empresariales.

EUDE y FENALCO: más de cinco años impulsando el talento colombiano

La celebración de esta misión internacional consolida una alianza de más de cinco años entre EUDE Business School y FENALCO, basada en la formación de profesionales, el desarrollo empresarial y la internacionalización del talento colombiano.

La confianza de FENALCO en la calidad académica y el modelo educativo de EUDE refleja el compromiso de la escuela con una formación práctica, internacional y conectada con el mundo empresarial.

Gracias a esta colaboración y al impulso de Confecámaras, EUDE fortalece los vínculos entre España y Colombia, promoviendo experiencias formativas, networking y nuevas oportunidades para los emprendedores latinoamericanos.

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