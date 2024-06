Euroinnova trae una destacada selección de cursos de verano para seguir aprendiendo en vacaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

El marketplace internacional, líder en formación online, pone en valor su gran catálogo de cursos de verano para aprovechar las largas horas muertas en vacaciones

Granada, 20 de junio de 2024.- Llega el verano y con él las vacaciones para muchos afortunados. Días de descanso, romper con la rutina y tiempo libre, demasiado incluso. Sin embargo, también se pueden aprovechar estos meses para seguir creciendo personal y profesionalmente ¿No es esta la oportunidad perfecta para estudiar ese curso de inglés para el que nunca había hueco? Combinar piscina y formación en una misma tarde no es tan descabellado.



Puede sonar aburrido, pero Euroinnova se ha propuesto cambiar esta idea. "El Marketplace líder en formación online trae alternativas al verano de largas horas muertas, un sinfín de cursos y los mejores masters online con titulación oficial, universitaria y propia, en cualquier área que quieras especializarte, y gracias a los que podrás formarte desde una tumbona en la playa o desde el sofá después de devorar la serie de moda en cuestión de horas".



Desde cualquier lugar, en cualquier momento. Esa es su filosofía.



En la variedad está el gusto

Yendo un paso más allá, Euroinnova no solo ofrece cursos de verano, para aquellos y aquellas que se estén planteando aprovechar los meses de vacaciones para ponerse al día, o, simplemente, les llame más otro tipo de formación. Euroinnova es la respuesta.



• Masters profesionales



• Masters universitarios



• Posgrados



• Expertos universitarios



• Maestrías



• Licenciaturas



• Doctorados



• Cursos para oposiciones



"No hay excusa. Además, ¿hemos mencionado que toda esta formación es totalmente online? No será por facilidades. Además, toda esta formación cuenta con la certificación avalada por la autoridad pertinente en cada país".



Más o menos 100 días de vacaciones y un catálogo infinito de opciones

No es una exageración. En Euroinnova hay de todo, cualquier posibilidad, y con la ventaja de ser 100% online.



Cursos a distancia, cursos universitarios, de duración de horas, de 3 meses, etc. "Desde monitor de ocio y tiempo libre, a retomar ese idioma que tanto cuesta, como muchos se propusieron a principios de año. Y que no os engañen. La operación bikini sigue activa hasta el último día de playa, saca el lado más healthy y aprovecha para aprender las mejores recetas saludables con estos cursos a distancia de cocina".



Euroinnova International Online Education lleva más de 20 años formando a estudiantes de todo el mundo, con un catálogo infinito de formaciones en todas las áreas de conocimiento imaginables, en el que ya han confiado más de 500.000 alumnos. En resumen, una apuesta segura para el futuro de cualquier persona que busque seguir creciendo en su carrera profesional.



Y, si a los años de experiencia, se suma su innovadora metodología LXP, creando experiencias educativas online a medida de cada estudiante mediante herramientas IA propias, se convierte en una gran opción para aprovechar los días de verano.



"Que no lo dice Euroinnova, sino del más del 60% del alumnado que ya ha repetido experiencia con el marketplace líder en formación online en todo el mundo".





Contacto

Nombre contacto: Equipo de Comunicación y Marca

Descripción contacto: Euroinnova International Online Education

Teléfono de contacto: 607060385