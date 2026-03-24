Excellence Art Gallery se consolida como referente en Marbella Design & Art - EXCELLENCE ART GALLERY

(Información remitida por la empresa firmante)

La feria internacional de interiorismo y arte contemporáneo se celebrará del 19 al 29 de marzo de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez.

Madrid, 24 de marzo de 2026.- Del 19 al 29 de marzo de 2026, la ciudad de Marbella acogerá la octava edición de Marbella Design & Art, uno de los encuentros más relevantes del panorama nacional dedicados al interiorismo, el diseño y el arte contemporáneo. El evento tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, que durante once días se transformará en un gran escaparate de creatividad, innovación y tendencias.

Consolidada como cita imprescindible del sector, la feria reunirá a destacados interioristas, arquitectos, diseñadores y artistas, quienes presentarán más de 50 espacios expositivos en los que convergen propuestas residenciales, contract y artísticas de alto nivel. Cada edición convierte el recinto en una experiencia inmersiva donde el diseño trasciende lo meramente decorativo para convertirse en una auténtica expresión cultural.

En esta octava edición contará con la participación destacada de Excellence Art Gallery, que suma una nueva presencia en esta prestigiosa feria internacional. Su director artístico y actual gerente, Giuseppe Carnevale, presentará una cuidada selección de pintura y escultura concebida para integrarse de manera armónica en proyectos de interiorismo de alto nivel, ofreciendo soluciones artísticas coherentes con las exigencias de un cliente sofisticado y altamente especializado.

Acerca de Excellence Art Gallery

Excellence Art Gallery, con sede en Marbella desde 2015, desarrolla una intensa y constante labor de promoción artística, colaborando con museos, fundaciones y participando en ferias internacionales en ciudades como París, Mónaco, Bruselas, Zúrich, Luxemburgo, Marbella, Düsseldorf, Essen, Innsbruck, São Paulo y Nueva York.

Excellence Art Gallery ha realizado más de 200 exposiciones y participado en más de 50 ferias internacionales, conectando el talento español, especialmente andaluz, con el circuito artístico europeo y americano. Se ha consolidado como galería de referencia en Marbella y plataforma estable para artistas nacionales e internacionales.

Entre sus exposiciones destacadas figuran la muestra póstuma de José Juan Bigas Luna (2019), la antológica de Erik el Belga (2016) y varias dedicadas a Pablo Ruiz Picasso (2014-2015).

En Marbella Design & Art 2026, la galería presentará a artistas como Kisco Aroca, José Macías, Katty Sardi, Nora Solomon, Edmund Hanser, Victoria Yuste, Terri Sullivan, Pepe Linares, Àlex Mañé, Massimo Cedrini y Ann Massa, mostrando una diversidad de estilos que van del realismo al expresionismo, la abstracción y el collage.

Excellence Art Gallery se encuentra en el corazón del casco antiguo de Marbella (Plaza Santo Cristo 9) y forma parte del Design Institute of Spain. Mantiene alianzas con Madrid Magazine, Miami Magazine, Biancoscuro Art Magazine y Society Magazine. Además, participará en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Múnich (23-25 octubre 2026). Entre sus colaboradores se incluyen Francisco José Gandullo Guerra (Cónsul de Panamá) y Marisa Moreno Castillo (Cónsul de Dinamarca), miembros del comité artístico de la galería.

Impacto cultural

Marbella Design & Art se ha consolidado como plataforma clave para profesionales consolidados y talentos emergentes, impulsando la visibilidad de marcas, el networking y la colaboración en el sector creativo.

La edición 2026 apuesta por sostenibilidad, innovación tecnológica y artesanía contemporánea, reflejando la evolución del diseño hacia modelos más conscientes. El evento atraerá a miles de visitantes, reforzando a Marbella como destino cultural y creativo y generando un impacto económico positivo en hostelería, restauración y comercio local.

Con esta octava edición, Marbella Design & Art reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la promoción del talento; asimismo, Excellence Art Gallery consolida su papel como galería de referencia en Marbella, fruto de una década de trabajo constante en la promoción de artistas españoles, andaluces e internacionales, fortaleciendo el diálogo entre arte, diseño e interiorismo en el contexto contemporáneo y avanzando en su nuevo proyecto Art by Excellence, recientemente lanzado por la galería, que aspira a convertirse en un firme compromiso con el diseño de interior, integrando arte y espacios de manera innovadora.

Giuseppe Carnevale

Co-Founder

Excellence Art Gallery

www.excellenceartgallery.com

www.artbyexcellence.com

www.instagram.com/excellenceartgallery

Contacto

Emisor: EXCELLENCE ART GALLERY

Contacto: EXCELLENCE ART GALLERY

Número de contacto: 642219129