Éxito de Madrid Tech Show tras registrar un 70% más de visitantes en su segunda edición

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid Tech Show ha recibido a más que 12.500 visitantes, consolidándose así como la mayor feria española del sector tecnológico

La feria ha contado con la participación de más de 320 expositores y sponsors

Los asistentes han podido acudir a las conferencias de más que 300 Speakers nacionales e internacionales

El 77% del espacio exposición del año que viene ya está prereservado, por lo edición de 2023 contará con dos pabellones

Madrid, 28 de octubre. La segunda edición de Madrid Tech Show ha superado todas las expectativas hasta alcanzar los 12.644 visitantes profesionales IT los dos días de feria, un 70% más que en 2021. Directivos C-level y expertos en cloud, ciberseguridad, big data, IA, centros de datos, e-commerce y marketing digital han asistido a la cita de referencia para el sector profesional IT tras registrar más de 21.000 solicitudes de asistencia.

De los más de 12.000 asistentes, uno en cada tres, es decir 4.081 visitantes acudieron con categoría de VIPs (CTOs, CIOs, CDOs, CISOS, Directores de operaciones e infraestructuras, Directores Digitales así como Directores de Marketing Digital y de eCommerce de las principales compañías estatales e internacionales).

Al evento han asistido la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quien inauguró Madrid Tech Show 2022 mientras que el Viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, fue el encargado de la clausura institucional del evento. También han participado representantes institucionales como; Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid o Ángel Niño, Concejal en Madrid delegado de Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

El director general de CloserStill Media España, Agustín Torres, ha celebrado el éxito de la feria, la cual ha superado todas las expectativas. “Estamos encantados de la gran acogida que ha tenido este evento profesional en el que se dan a conocer las novedades y estrategias IT más punteras. A partir de mañana empezaremos a trabajar en Madrid Tech Show 2023, la que ya se ha convertido en feria de referencia para el sector”, ha sostenido, mientras que el director del Tech Portfolio de CloserStill Media España, Simon Blazeby, ha señalado que “con un aumento del 70% en visitantes únicos, un muy buen ratio de VIPs y conferencias de muy buena calidad, hay un índice muy alto de satisfacción entre los participantes de la feria que ha facilitado que el 77% del espacio de exposición ya está prereservado para la siguiente edición. En 2023 aumentaremos el espacio de exposición a 2 pabellones”.

Participación de los principales players tecnológicos y líderes empresariales

Todos los asistentes han podido conocer en primera persona todas las novedades las más de 300 empresas expositoras, líderes del sector IT, que han contado con stand en la feria. Compañías como IBM, headline sponsor de Madrid Tech Show, o AWS, lead sponsor. Entre los principales patrocinadores también destacan Huawei, Microsoft, Prestashop, Google, Huboo, IBEXA, Legrand, Schneider Electric, Cloudera, Pue, HP, Evolutio, Keepler Data Tech, Denodo, Incentro, Darktrace, One Trust, Checkout, SAP, Publicis Group, Paypal, Scalapay, y UPS, entre muchas otras.

Madrid Tech Show ha ofrecido más de 80 horas de ponencias protagonizadas por más de 350 Keynote speakers nacionales e internacionales. Entre ellos, destacan Alberto Palomo, Chief Data Officer del Gobierno de España; Francesco Bonfiglio, CEO de Gaia-X aisbl; Alex Borysov, Software engineer de Netflix; Vince King, Head of DevSecOps for Cloud Transformation de Bank of England; Timo Raab, Global E-commerce Director de L’Oreal; Eva Mosquera, Head of Cybersecurity Awareness, Fraud Prevention and Training de Banco Santander; Pablo García, Datacenter Manager y Head of Datacenter Assets & Contracts en Santander Global T&O de Banco Santander o Axel Voss, eurodiputado y promotor de la pionera legislación europea en materia de IA.

También ha participado Lilin Yang, CEO and Co-founder de MiiN Korean Cosmetics; René Walker, Head of Ecommerce Central Europe de Johnson & Johnson, Peter Hartmann, Global digital Marketing Manager de Henkel o Gonzalo De Murga, TIER Consultant y Chief Technology Infrastructure Support Section en United Nations (2010-2021) entre muchos otros. Compañías como IBM, AWS y Microsoft también han contado con espacios propios de conferencias, desde el que han compartido sus novedades, estrategias y casos de éxito.

El CPD del futuro, pieza principal de Madrid Tech Show 2022

Durante los dos días del evento, los asistentes han podido visitar recreación de un centro de datos a escala, el denominado Next Generation Data Centre, de la mano de Dunwoody. Un espacio de 90 metros cuadrados en el que se mostrará el esqueleto real y en funcionamiento de un CPD para que los asistentes puedan ver y detectar las diferentes piezas que dan vida a su entramado.

Este centro de datos a escala, “powered by” Dunwoody, ha incluido elementos y servicios de empresas como AKSA, Bergvik, Crestchic, EATON, Gunnebo, Iceotope, IDP Data Centers, Leoch, Riello, Schneider, Seenco, Serveo, Solarwinds & Aledit, Starline, Toshiba y TROX.



Evento virtual hasta el 11 de noviembre

Tras los dos días de feria presencial, Madrid Tech Show mostrará en su app oficial un total de 50 conferencias en deferido de empresas como IBM, AWS, Microsoft, Google, La Liga, Mapfre y The Bank of England. Además, la app seguirá siendo un espacio de networking y contenido a través de su evento virtual. Hasta el próximo 11 de noviembre, todos los registrados al evento podrán seguir conectando con empresas y profesionales del sector IT, así como revivir algunas de las mejores sesiones ofrecidas el 26 y 27 de octubre en IFEMA Madrid.

Por su parte, durante los días de feria presencial, la app oficial de Madrid Tech Show ha registrado más de 35,053 contactos hechos entre expositores y visitantes, más del doble frente a los datos de

Hasta el próximo 11 de noviembre, todos los interesados podrán seguir registrándose al evento virtual para conocer en primera persona las novedades más punteras del sector IT.

Sobre CloserStill Media (CSM)



CSM es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización de ferias a nivel mundial vinculadas a la tecnología y a la atención médica. El equipo de CloserStill está formado por más de 400 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur y Santa Rosa. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

Para más información:

Marta Sánchez

m.sanchez@closerstillmedia.com