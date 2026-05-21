Facturas Cloud se adapta a Veri*Factu y lanza un plan de apoyo para autónomos, pymes y despachos

Facturas Cloud se homologa como programa verifactu - Digital Cloud S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española obtiene la certificación de conformidad tras una auditoría independiente y presenta un Plan de Partners específico para facilitar la transición digital obligatoria ante los plazos de 2027

Madrid, 21 de mayo de 2026.- Digital Cloud S.L., empresa desarrolladora de la plataforma de facturación online Facturas Cloud, ha anunciado la adaptación completa de su software al reglamento Veri*Factu y a la Ley Antifraude. Coincidiendo con este hito normativo, la compañía lanza un Plan de Partners estratégico dirigido a asesorías y gestorías, diseñado para facilitar la transición digital del tejido empresarial ante los próximos plazos obligatorios de la Agencia Tributaria.



La solución se ajusta a las especificaciones de la Ley 11/2021 y el Real Decreto 1007/2023. Las entidades que tributen en el Impuesto sobre Sociedades —S.L., S.A. y otras figuras mercantiles— estarán obligadas a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de margen hasta el 1 de julio de 2027.



Garantías legales mediante auditoría técnica independiente

Para ofrecer total seguridad jurídica, Facturas Cloud ha sometido su plataforma a una exhaustiva auditoría externa realizada por la entidad especializada leyantifraude.com. Este análisis independiente, liderado por peritos judiciales informáticos y auditores con certificación internacional CISA, certifica que el software cumple estrictamente con los principios de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad exigidos.



Como resultado de esta auditoría, el programa ha obtenido su certificado privado de conformidad y la Declaración Responsable que la normativa exige, documentos disponibles públicamente para su consulta.



Un Plan de Partners enfocado en el canal de las asesorías

Al ser los despachos profesionales el principal apoyo de pymes y autónomos, Facturas Cloud ha diseñado un Plan de Partners para centralizar la supervisión contable. Desde un panel exclusivo, los asesores acceden en tiempo real a facturas de venta y compra, informes y ficheros de los negocios que gestionan, agilizando la exportación fiscal y eliminando retrasos en los cierres de IVA.



"La llegada de Veri*Factu representa un cambio operativo profundo para millones de negocios en España. El objetivo no solo es ofrecer un software robusto y adaptado a la normativa, sino ser un aliado estratégico del asesor con una infraestructura 100% en la nube sin instalaciones complejas ni inversión inicial", afirma el Digital Manager de Facturas Cloud.



Compromiso de apoyo: un año de acceso gratuito para nuevos registros

Para impulsar la adopción, Digital Cloud S.L. ofrece un año gratuito en su plan básico para los nuevos usuarios que se registren antes del 31 de diciembre de 2026. Este periodo busca mitigar el impacto económico de la transición, permitiendo emitir hasta 240 documentos anuales — facturas, presupuestos, facturas proporma, albaranes, recibos y gastos — con el módulo Veri*Factu nativo operativo desde el primer día.



Los interesados pueden solicitar el acceso y beneficiarse de la promoción a través del formulario de registro oficial de Facturas Cloud.

Contacto

Emisor: Digital Cloud S.L.

Nombre contacto: Francisco Javier Rodríguez

Descripción contacto: Digital Manager

Teléfono de contacto: 601405928



