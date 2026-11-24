Sonsoles Bravo, de L'Oreal y María González, de Farmaciasdirect - Ecommerce News

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto premiado en los Retail Media Awards 2026 coordinó la presencia de las marcas Vichy, La Roche-Posay y CeraVe en la farmacia online y logró un retorno sobre la inversión del 1.245 % entre el periodo que duró la campaña

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- Farmaciasdirect y L’Oréal Groupe han ganado el premio a la mejor Estrategia de Retail Media del Año en la tercera edición de los Retail Media Awards, organizado por Ecommerce News. Un reconocimiento que distingue una estrategia que coordinó la publicidad de tres marcas de dermocosmética con presencia en una misma categoría de la farmacia online.



Tres marcas con un calendario compartido

La temporada solar es un momento clave para Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Farmaciasdirect y L’Oréal Groupe coordinaron sus promociones para que cada marca tuviera su momento de protagonismo y las tres mantuvieran su visibilidad durante toda la temporada.



La estrategia abarcó todo el recorrido de compra. Los anuncios gráficos en distintos espacios de Farmaciasdirect ayudaron a dar visibilidad a las marcas, atraer tráfico y apoyar lanzamientos como Vichy Liftactiv Collagen, mientras que los productos patrocinados en el buscador y en las fichas se orientaron a impulsar las ventas. La coordinación del calendario y el uso de formatos adaptados a cada etapa contribuyeron al crecimiento de las tres marcas en Farmaciasdirect.



Como parte de la campaña, Farmaciasdirect facilitó la búsqueda de productos y acompañó la elección con asesoramiento farmacéutico. Su equipo de catálogo revisó y optimizó las fichas con criterios de SEO, y las recomendaciones de sus farmacéuticos ayudaron a los usuarios a elegir el producto más adecuado a las necesidades de su piel.



El rendimiento de la estrategia

Según los datos de la candidatura, los productos patrocinados concentraron el 74 % de las ventas atribuidas con el 35 % de la inversión publicitaria. Durante el tiempo que estuvo activa la campaña multimarca, obtuvo un retorno sobre el gasto publicitario (ROAS) un 167 % superior al de las campañas solares de una sola marca.



Sobre Farmaciasdirect

Farmaciasdirect es la farmacia y parafarmacia online líder en España y ha sido reconocida por quinto año consecutivo como Mejor Comercio Online del Año. Su equipo de farmacéuticos ofrece asesoramiento personalizado para ayudar a cada persona a elegir los productos que mejor se ajustan a sus necesidades.



A través de FarmaADS, su plataforma de Retail Media, Farmaciasdirect pone el conocimiento de sus clientes y de la categoría farmacéutica al servicio de las marcas. Su equipo diseña con ellas campañas que dan visibilidad a sus productos en momentos clave, desde la búsqueda hasta la decisión de compra, y mide su impacto para orientar futuras acciones.

Contacto

Nombre contacto: Fátima Blanco Macías

Descripción contacto: Farmaciasdirect. Responsable de Comunicación y RRSS

Teléfono de contacto: 649646989