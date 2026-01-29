La feria de FITUR consolida a Mundomar Cruceros como líder en los cruceros premium - Mundomar Cruceros

Madrid, 29 de enero de 2026.- La participación en Fitur de Mundomar Cruceros, compañía líder en el sector de los cruceros premium, ha supuesto un impulso clave, consolidando su posicionamiento como referente en el sector y reforzando su presencia ante viajeros, profesionales del sector y medios de comunicación especializados.

Durante los días de feria, el stand de la compañía fue un punto de encuentro clave para los profesionales interesados en cruceros premium, así como para el público general en el fin de semana, que pudieron conocer de primera mano su propuesta de cruceros en navieras que ofrecen experiencias más allá de las ofrecidas por las navieras más populares, incluyendo una gran variedad de destinos, itinerarios y experiencias cuidadosamente diseñadas para un alto nivel de servicio.

"Eventos como FITUR reflejan el creciente interés por los cruceros premium y refuerzan la apuesta de Mundomar Cruceros por una propuesta que cuida cada detalle, cada destino y cada instante a bordo, convirtiendo la experiencia en un viaje lleno de emociones y sensaciones únicas." Agustín Quesada, Director General de Mundomar Cruceros.

Charlas y presentaciones especializadas en cruceros premium

La participación de Mundomar Cruceros en Fitur Cruises fue uno de los hitos de esta edición. Las charlas y presentaciones, centradas en cruceros premium, tuvieron una excelente acogida.

Entre los contenidos más destacados:

“7 motivos por los que un Crucero Premium es la mejor elección”: resaltó las ventajas de este tipo de cruceros, como servicio, gastronomía, itinerarios y experiencia personalizada.

Viajes a Japón con Guía Acompañante en Español: reforzó el posicionamiento como especialistas en cruceros premium por Japón.

Alaska, la Última Frontera: presentó este destino emblemático combinando naturaleza, paisajes y confort.

Virgin Voyages, conoce la revolución de los cruceros: destacó innovación, diseño y experiencia a bordo en cruceros solo para adultos.

Novedades y experiencias en cruceros premium

En FITUR se presentaron las novedades de Princess, Cunard y Virgin Voyages para 2026/2027, los viajes de larga distancia y cruceros por Europa con guía asistente en español para este 2026.

Destacó el tour interactivo por la maqueta del Queen Mary 2 y la mesa redonda sobre innovación y tendencias en cruceros premium. La programación también ofreció experiencias exclusivas, como la Scarlet Party, y el sorteo de tres cruceros premium, generando gran participación y reforzando el interés por este segmento premium.

Mundomar Cruceros, especialista en viajes y cruceros por Japón

Más allá de FITUR, Mundomar Cruceros continúa reforzando su posicionamiento como especialista en viajes y cruceros premium a destinos exóticos como Japón. Su propuesta combina cruceros selectos con viajes completos y guía en español, permitiendo disfrutar de ciudades como Tokio, Kioto y Osaka, paisajes naturales y la riqueza cultural y gastronómica del país, en una experiencia profunda, exclusiva y sin prisas, con todo el confort de los cruceros premium.

El balance de FITUR confirma el fuerte interés por los cruceros premium y refuerza el compromiso de Mundomar Cruceros de ofrecer viajes únicos, donde cada itinerario se convierte en una experiencia inolvidable.

