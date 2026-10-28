Fersomatic: 30 años de emprendimiento, vending y nuevos modelos de negocio - Fersomatic

(Información remitida por la empresa firmante)

Paco Fernández y Paco Sobrino fundaron la compañía en 1996 y continúan al frente de un proyecto que cuenta con 40 trabajadores y ha extendido sus marcas PicaPica24h y OpenBlue24h por España y Portugal.

Madrid, 28 de octubre de 2026.- En 1996, Paco Fernández y Paco Sobrino pusieron en marcha Fersomatic en Talavera de la Reina. Su actividad comenzó vinculada a las máquinas expendedoras. Treinta años después, ambos continúan al frente de la empresa como gerentes, con un equipo de 40 trabajadores y casi 2.000 establecimientos puestos en marcha entre sus marcas PicaPica24h y OpenBlue24h en España y Portugal.

Entre aquellos comienzos y la compañía actual hay tres décadas de trabajo en un sector que ha cambiado de escala y de formatos. La experiencia en venta automática ha permitido a Fersomatic desarrollar tiendas abiertas las 24 horas, proyectos de lavandería autoservicio y soluciones de café, ampliando su actividad a través de PicaPica24h, OpenBlue24h y LaHabanaCafé.

El pasado 1 de octubre, el Teatro Victoria de Talavera de la Reina acogió la gala de su 30 aniversario. La celebración reunió a personas vinculadas a distintas etapas de la empresa y dedicó un espacio especial al reconocimiento de los trabajadores por su compromiso y años de servicio.

Cumplir 30 años nos hace recordar cómo empezamos y a todas las personas que han contribuido a que Fersomatic llegue hasta aquí. Nos produce una satisfacción especial ver cómo ha crecido el equipo y cómo muchos clientes nos han seguido acompañando con nuevos proyectos. La gala fue una oportunidad para agradecer ese trabajo y esa confianza, señala Paco Fernández, cofundador y gerente de Fersomatic.

Una empresa que ha crecido con los cambios del vending

La evolución de Fersomatic ayuda a entender cómo se han ampliado los usos de la venta automática. A las máquinas expendedoras individuales se han sumado establecimientos que agrupan distintas categorías de productos y permiten realizar compras fuera de los horarios comerciales habituales.

PicaPica24h es una de las expresiones de ese recorrido. PicaPica24h ha impulsado la apertura de más de 1.600 tiendas automáticas en España y Portugal. Su modelo reúne máquinas de vending en tiendas automáticas cuya configuración se adapta al local, la ubicación y el público potencial.

Bebidas frías, café, snacks, productos de conveniencia o comida caliente pueden formar parte de estos espacios, según las características de cada proyecto. Su desarrollo combina la selección de maquinaria con la distribución del establecimiento y la definición de una oferta adecuada para su entorno.

La compañía ha trasladado así su conocimiento técnico a proyectos más amplios, en los que la instalación de los equipos constituye una parte del trabajo. El mantenimiento, la atención técnica y los servicios asociados al funcionamiento de las máquinas completan su actividad.

La diversificación hacia las lavanderías autoservicio

Con OpenBlue24h, Fersomatic ha extendido esa experiencia a un formato que combina lavandería autoservicio y vending en un mismo local. La marca suma más de 350 establecimientos puestos en marcha.

El concepto permite al usuario acceder a productos de venta automática mientras utiliza los equipos de lavado y secado. Para quienes emprenden, integra ambas actividades en un proyecto compartido, desarrollado con el respaldo de Fersomatic y la colaboración de Girbau, fabricante especializado en maquinaria de lavandería.

PicaPica24h y OpenBlue24h reúnen, en conjunto, cerca de 2.000 establecimientos. A estas dos marcas se añade LaHabanaCafé, que completa las líneas de negocio con las que la compañía ha diversificado su presencia en el mercado.

En estas tres décadas ha cambiado mucho la forma de comprar y utilizar los servicios de autoservicio. Hemos ido ampliando nuestra actividad, aplicando lo aprendido en el vending a nuevos formatos de negocio. Queremos seguir desarrollando esos proyectos y cuidando el servicio que hay detrás de cada instalación, porque la relación con quien emprende continúa después de la apertura, explica Paco Sobrino, cofundador y gerente de la compañía.

El equipo detrás de cada proyecto

La gala del aniversario permitió detenerse en una parte de la trayectoria que las cifras no recogen: la aportación de las personas que han acompañado el crecimiento de Fersomatic. Los reconocimientos a los trabajadores pusieron el foco en la experiencia acumulada dentro del equipo y en el trabajo diario que sostiene los proyectos.

La empresa mantiene su sede en Talavera de la Reina, la ciudad en la que Fernández y Sobrino iniciaron su actividad hace treinta años. Desde allí, sus 40 trabajadores dan continuidad a un proyecto que ha extendido su alcance a España y Portugal.

Para esta nueva etapa, sus gerentes sitúan la mejora de los modelos de negocio y la atención a quienes confían en la compañía entre sus prioridades. Después de casi 2.000 establecimientos puestos en marcha, el servicio que continúa tras cada apertura ocupa un lugar central en su visión de futuro.

Visto en Emprendedores de Hoy sobre PicaPica24h

Contacto

Emisor: Fersomatic

Contacto: Fersomatic

Número de contacto: 654644026