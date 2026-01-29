Formerra suministrará compuestos médicos Foster en Europa - Formerra

(Información remitida por la empresa firmante)

Estados Unidos, 29 de enero de 2026.-

El acuerdo ampliado incorpora al portafolio europeo de polímeros sanitarios de Formerra los compuestos Foster, que salvan vidas

Formerra y GEON Performance Solutions anunciaron hoy un acuerdo que designa a Formerra como el distribuidor preferente en Europa de los compuestos médicos de Foster, LLC. Este acuerdo se suma a la distribución actual de estos materiales por parte de Formerra en América del Norte y del Sur, lo que permite a la compañía dar ahora soporte a clientes que necesitan el mismo producto en todas las regiones.



Tras la adquisición de Foster por parte de GEON en enero de 2025, el acuerdo se apoya en la colaboración global y de larga trayectoria entre Formerra y GEON para materiales de PVC flexible y rígido y polipropileno cargado.



"Llevar el portafolio médico de grado sanitario de Foster a Europa refuerza nuestra capacidad para apoyar a los fabricantes de dispositivos médicos de toda la región con compuestos especializados y la experiencia local que necesitan para desenvolverse en entornos regulatorios complejos", afirmó Kelly Wessner, vicepresidenta de Cuentas Clave de Formerra. "Sobre la base del impulso de nuestra colaboración en América, nos entusiasma ampliar estas soluciones probadas a los clientes europeos que exigen los más altos estándares en materiales para dispositivos médicos".



Con más de 30 años de experiencia en la formulación personalizada de polímeros médicos, Foster ofrece formulaciones altamente diseñadas, situadas en la cúspide de la pirámide de los polímeros, adaptadas a requisitos exigentes. El portafolio incluye opciones como compuestos radiopacos y grados que cumplen con los requisitos de la Clase VI de la USP y se alinean con las expectativas de la norma ISO 10993. Estos materiales respaldan usos finales críticos en el ámbito sanitario, incluidos productos implantables y otras aplicaciones altamente especializadas.



"Ampliar nuestro portafolio Foster en Europa junto a Formerra nos permite atender la creciente demanda de los fabricantes sanitarios en uno de los mercados de dispositivos médicos más dinámicos del mundo", declaró Arthur Adams, director comercial de GEON. "Esta expansión refuerza nuestro compromiso compartido de apoyar la innovación en aplicaciones que salvan vidas a nivel global".



La incorporación de los compuestos Foster al portafolio europeo permitirá a Formerra servir mejor a los clientes del sector sanitario, ofreciendo no solo acceso a polímeros médicos altamente diseñados, sino también una profunda experiencia regulatoria y una logística ágil y eficiente en toda la región.



Formerra expondrá en MD&M West, stand 2266, en Anaheim, California, del 3 al 5 de febrero de 2026.



Datos clave



• Formerra distribuirá compuestos médicos Foster en Europa.



• Este acuerdo añade compuestos personalizados de grado médico al acceso global ya existente de Formerra a materiales de PVC GEON y polipropileno cargado.



Sobre Formerra

Formerra es un distribuidor líder de materiales de ingeniería que conecta a los principales productores mundiales de polímeros con miles de fabricantes OEM y propietarios de marcas en los mercados sanitario, de consumo, industrial y de movilidad. Impulsada por su experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación distintiva de profundidad de portafolio, solidez en la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades avanzadas de comercio electrónico e ingenio. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples industrias a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando un mayor rendimiento, productividad, fiabilidad y sostenibilidad.



Para más información, visitar www.formerra.com.



Sobre GEON Performance Solutions

GEON Performance Solutions libera el poder de los polímeros para el futuro. Desde materiales biomédicos de su división médica, Foster, LLC, hasta materiales para la construcción, automoción, conectividad y electrodomésticos, los clientes de estos mercados confían en el portafolio de soluciones de compounding, tecnologías de vinilo altamente adaptables, poliolefinas, resinas de ingeniería y servicios integrales de fabricación por contrato que ofrece la compañía. En cada formulación, colaboración y desafío, GEON está dando forma a la brillantez del mañana y proporcionando una ventaja competitiva al hacer realidad lo posible mediante ingeniería avanzada. GEON cuenta con aproximadamente 1.200 empleados en todo el mundo y 15 plantas de fabricación de primer nivel, con sede en Westlake, Ohio.



Más información en www.geon.com.



GEON es una empresa del portafolio de SK Capital Partners.







Contacto

Nombre contacto: Jackie Morris

Descripción contacto: Responsible de Marketing y Comunicación en Formerra

Teléfono de contacto: +1 630-972-3144



