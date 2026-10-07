El X Foro Ibérico reclama seguimiento público semestral para impulsar la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa

Autoridades en el X Foro del Sudoeste Ibérico - Guille Ballesteros

(Información remitida por la empresa firmante)

Sudoeste Ibérico en Red propone informes semestrales y una comisión con participación de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los compromisos ferroviarios entre España y Portugal. La plataforma pide traducir los plazos europeos de 2030 y 2034 en actuaciones concretas y reforzar el consenso empresarial, social e institucional en torno al corredor

Madrid, 7 de octubre de 2026.- Sudoeste Ibérico en Red reclama un seguimiento público y semestral para convertir los compromisos sobre la conexión Madrid-Lisboa en avances verificables. Esta demanda centró el X Foro del Corredor Sudoeste Ibérico, celebrado en el Auditorio Castellana 33 de Madrid en colaboración con Madrid Foro Empresarial.



Para dar continuidad a esa exigencia, la plataforma propone que España y Portugal publiquen informes semestrales sobre actuaciones, compromisos, retrasos y medidas correctoras, y los presenten ante una comisión de seguimiento público-privada con participación territorial, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.



Antonio García Salas, coordinador y portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, señaló que los resultados de una infraestructura de esta dimensión no llegarán a corto plazo. Por ello, defendió mantener el impulso al proyecto y un seguimiento constante de los compromisos para que la espera se traduzca en avances concretos.



Ante la necesidad de mantener ese impulso responde también a la pérdida de confianza tras años de espera. Manuel Vázquez Calleja, consejero delegado del Grupo CONDESA y miembro de Sudoeste Ibérico en Red, subrayó la necesidad de recuperar la confianza mediante avances continuados: Ya hemos perdido mucho tiempo y las infraestructuras requieren visión a largo plazo, pero actuaciones y decisiones a corto plazo.



Esa exigencia de actuaciones a corto plazo se concreta en el Manifiesto de Impulso del Corredor Sudoeste Ibérico, que reivindica una conexión directa por Caya en 2027; electrificación completa y un trayecto inferior a cinco horas en 2028-2030; alta velocidad Madrid-Pinhal Novo en menos de cuatro horas en 2030-2032; y las tres horas en 2034, con la Tercera Travesía del Tajo y los tramos pendientes.



Los plazos europeos como referencia

Las demandas de la plataforma tienen como referencia el calendario europeo. La Decisión de Ejecución (UE) 2025/2198 establece medidas para posibilitar servicios directos Madrid-Lisboa de cinco horas a finales de 2030 y de tres horas a finales de 2034, con los estudios y decisiones asociados concluidos en 2027.



Sobre la ejecución de ese calendario, José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, que intervino también en representación del coordinador europeo, defendió que la decisión de ejecución es un acuerdo entre la Unión Europea y los dos estados miembros. Detalló el estado de las actuaciones y situó la puesta en servicio del ERTMS de nivel 2 entre Plasencia y Badajoz a finales de 2026, con nuevas circulaciones a comienzos de 2027. Para el tramo Plasencia-Talayuela, señaló la previsión de finalizar las obras de plataforma en 2026, licitar las de vía y señalización en 2027 y concluirlas en 2029.



Para mejorar los servicios mientras se completa la alta velocidad, el comisionado explicó que las actuaciones de electrificación de la línea convencional tienen como objetivo disponer de un tren eléctrico directo entre Madrid y Lisboa en 2030. También defendió avanzar en los proyectos constructivos mientras se resuelven los trámites ambientales y subrayó que el nuevo estudio del paso por Toledo no invalida el anterior. Estoy de acuerdo en el desencanto, pero también estoy de acuerdo en que tiene que ser un transporte de calidad, afirmó, al reconocer las demandas expresadas durante el Foro.



Un proyecto para la cohesión y la competitividad ibéricas

La relevancia de esas actuaciones va más allá de reducir el tiempo entre las dos capitales. El corredor permitiría mejorar la movilidad de viajeros y mercancías, conectar Madrid y el Mediterráneo con Lisboa, Setúbal y Sines y ampliar las oportunidades de los territorios interiores.



Ese potencial económico estuvo en el centro de la intervención de Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España, quien vinculó las infraestructuras con el desarrollo empresarial: "Sin conectividad no hay competitividad".



Para que ese potencial se traduzca en resultados, Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, propuso reuniones semestrales de la Administración con alcaldes y empresarios para revisar avances y actuaciones pendientes. Reclamó que los compromisos europeos y gubernamentales "se conviertan en obras de una vez".



Apoyo autonómico y municipal

La conexión entre actividad económica y oportunidades para la población articuló también el apoyo autonómico y municipal. Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, destacó su valor para las conexiones y la logística madrileñas. A esa perspectiva, Lucía Balmaseda, su homóloga de Castilla-La Mancha, sumó la dimensión social: "Cuando los territorios al final cooperan y se conectan, ganan las personas".



La relación entre desarrollo y servicios concretos cobró especial relevancia en las intervenciones extremeñas. El consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Junta de Extremadura, Francisco Ramírez González, recordó que el corredor es "industria, es logística, es turismo, es inversión y también es empleo". Para trasladar esas oportunidades a la vida cotidiana, Cristóbal Maza, director general de Transportes y Movilidad de la Junta Extremeña, reclamó seguimiento continuo de las obras y servicios fiables: "Los ciudadanos no viajan en proyectos, viajan en trenes".



Esa demanda de fiabilidad enlazó con la de José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina, que vinculó la llegada de inversiones con un ferrocarril fiable: "Tenemos que seguir empujando con las instituciones". En el ámbito transfronterizo, Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, defendió la estación internacional para ambos lados de la frontera: "No para la ciudad, sino para el territorio". En la misma línea, João Grilo, alcalde de Alandroal, reivindicó desde Portugal conexiones locales de viajeros y mercancías: junto al enlace entre capitales, "es todo lo que debe ocurrir entre los dos puntos".



Participación y próximos pasos

Estas aportaciones reflejaron el respaldo empresarial, autonómico y municipal de España y Portugal al proyecto. Entre los asistentes estuvo Antonio Huertas Mejías, presidente de Mapfre.



El programa incluyó la presentación del Anuario 26/Avance 27 y la promoción de nuevas adhesiones al Manifiesto de Impulso del Corredor Sudoeste Ibérico. Para dar continuidad a ese respaldo, la plataforma planteó como próximo paso articular un seguimiento semestral con participación de las administraciones, los municipios y la sociedad civil.

Contacto

Nombre contacto: Antonio García Salas

Descripción contacto: Sudoeste Ibérico en Red

Teléfono de contacto: 609 624 903