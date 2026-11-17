Instalaciones de generación de e. solar agrovoltaica UPDATER - Imagen cedida por Fujitsu

(Información remitida por la empresa firmante)

Fujitsu Technology Park y los centros de datos de la compañía en Japón alcanzarán el equivalente a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a partir del ejercicio fiscal 2026, mediante créditos de eliminación de carbono y acuerdos de compra de energía renovable (VPPA)

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Fujitsu Limited ha anunciado que está reforzando sus iniciativas para alcanzar uno de los principales objetivos de la duodécima fase de su Plan de Acción Medioambiental: "Lograr el equivalente a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) [1] de alcance 1 y 2 [2] en sus instalaciones antes de que finalice el ejercicio fiscal 2030".



Para abordar las emisiones de alcance 1 más difíciles de reducir, Fujitsu recurrirá de forma proactiva a créditos de eliminación de carbono basados en soluciones naturales. En cuanto a las emisiones de alcance 2, la compañía adquirirá energía renovable que cumpla el criterio de 'adicionalidad' [3] mediante un acuerdo virtual de compra de energía (VPPA) [4].



Como parte de esta estrategia, Fujitsu ha firmado un acuerdo con Tokyo Gas Co., Ltd. (Tokyo Gas) para la adquisición de créditos de eliminación de carbono, así como un acuerdo VPPA con el proveedor de energías renovables UPDATER, Inc. (UPDATER).



Principales iniciativas



Alcance 1: Avances hacia las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero

En noviembre de 2026, Fujitsu firmó con Tokyo Gas un acuerdo de 15 años de duración, vigente entre 2026 y 2040, para adquirir créditos de eliminación de carbono basados en soluciones naturales y verificados conforme a estándares internacionales de certificación.



La compañía continuará aplicando medidas de ahorro energético y estudiará la incorporación de equipos de alta eficiencia, la electrificación de sus instalaciones y la sustitución de combustibles convencionales por alternativas bajas en carbono [5] cuando llegue el momento de renovar sus equipos.



Paralelamente, Fujitsu utilizará los créditos adquiridos para compensar las emisiones de alcance 1 más difíciles de reducir, procedentes de equipos que consumen combustible en sus instalaciones, como los sistemas de generación de calor y las instalaciones de generación eléctrica propias.



Fujitsu Technology Park (FTP), su sede principal, y los centros de datos de la compañía en Japón ya utilizan un 100 % de energía renovable. Por este motivo, Fujitsu comenzará a abordar las emisiones de alcance 1 de estas instalaciones a partir del ejercicio fiscal 2026.



Alcance 2: Mayor adquisición de energía renovable con criterios de adicionalidad

En septiembre de 2026, Fujitsu firmó un acuerdo virtual de compra de energía (VPPA) de 20 años de duración con UPDATER, a través de su servicio de energías renovables 'Minna-Denryoku'.



En virtud del acuerdo, Fujitsu adquirirá a UPDATER los atributos medioambientales asociados a la electricidad renovable generada en plantas solares situadas en las prefecturas japonesas de Ibaraki y Tochigi, desarrolladas y gestionadas por ENEGLOBAL Co., Ltd.



La compañía tiene previsto utilizar estos atributos medioambientales para respaldar las actividades de investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, incluida la computación cuántica, en su futuro edificio 'Quantum Building' (nombre provisional).



Además, la iniciativa contribuirá a aprovechar mejor los terrenos agrícolas mediante la combinación de actividades agrarias y generación de energía solar, conocida como agrovoltaica [6], y favorecerá la revitalización económica de las regiones donde se desarrollan estos proyectos.



A través de mecanismos como los acuerdos VPPA, Fujitsu aspira a que el 100 % de la electricidad utilizada en sus operaciones proceda de fuentes renovables antes de que finalice el ejercicio fiscal 2030.



Declaraciones de los directivos

Seita Shimizu, director ejecutivo, director de Transformación Digital (CDO) y responsable de la División de Cocreación de Soluciones de Tokyo Gas Co., Ltd.: "Estamos encantados de establecer esta alianza a largo plazo con Fujitsu, que continúa avanzando de forma constante en la reducción de sus emisiones para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, al tiempo que aborda aquellas que resultan más difíciles de reducir.



Este acuerdo supone una oportunidad para poner a su disposición nuestra experiencia en energía y descarbonización e ir más allá del suministro de créditos de eliminación de carbono. Queremos trabajar estrechamente con Fujitsu para contribuir juntos a la construcción de una sociedad sostenible".



Eiji Oishi, presidente y representante legal de UPDATER: "Estamos muy satisfechos de colaborar con Fujitsu en su proceso de descarbonización. A través de nuestro servicio ‘Minna-Denryoku’, hemos impulsado la iniciativa ‘Kao no Mieru Denryoku’, que conecta directamente a los productores de electricidad con sus consumidores. Este acuerdo representa un paso importante, no solo para ayudar a las empresas a reducir sus emisiones, sino también para fomentar la implantación de la energía agrovoltaica, que permite compatibilizar la actividad agrícola con la generación de electricidad. Esperamos seguir colaborando con Fujitsu y ENEGLOBAL para impulsar el desarrollo de energías renovables que convivan en armonía con las comunidades locales y el entorno natural".



Takashi Yamanishi, director ejecutivo corporativo, vicepresidente ejecutivo (EVP) y director de Sostenibilidad (CSSO) de Fujitsu Limited: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Tokyo Gas y UPDATER por apoyar el compromiso de Fujitsu de alcanzar el equivalente a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en el ejercicio fiscal 2030, así como por su implicación para hacer posibles estos acuerdos. Con el inicio de esta nueva etapa, esperamos seguir trabajando estrechamente con nuestros socios para avanzar de forma constante hacia la neutralidad en carbono".



Notas

[1] GEI (gases de efecto invernadero): Gases que contribuyen al calentamiento global.



[2] Alcance 1 y 2:



• Alcance 1: Emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades propias de una empresa.



• Alcance 2: Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de electricidad, calor o vapor suministrados por otras empresas.



[3] Adicionalidad: Concepto que hace referencia al impulso del desarrollo y la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generación de energía renovable mediante los acuerdos de adquisición de energía de las empresas.



[4] VPPA (Virtual Power Purchase Agreement): Acuerdo virtual de compra de energía.



[5] Combustibles bajos en carbono: Combustibles que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles convencionales, como los biocombustibles o el metano sintético (e-metano).



[6] Agrovoltaica: Sistema que combina la actividad agrícola con la generación de energía solar, permitiendo aprovechar los terrenos de cultivo y producir energía renovable de forma simultánea.



Enlaces relacionados



• Plan de Acción Medioambiental del Grupo Fujitsu



• Plan de Transición Climática del Grupo Fujitsu



• Aspectos materiales de sostenibilidad de Fujitsu





Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Comunicación

Teléfono de contacto: 622 83 67 02