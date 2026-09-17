GA-ASI Mojave, primer UAS en completar operaciones de campo corto en un escenario de batalla

GA-ASI Mojave - General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI)

(Información remitida por la empresa firmante)

La aeronave de despegue y aterrizaje cortos valida sus capacidades para operar en entornos austeros

Madrid, 17 de septiembre de 2026.- General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) y Hanwha Aerospace han completado las primeras operaciones de vuelo desde un escenario de batalla simulado realizadas por una aeronave no tripulada de media altitud y gran autonomía.



Los socios han demostrado que la aeronave de despegue y aterrizaje cortos Mojave, o Mojave STOL, podía aterrizar en un campo de tiro de carros de combate y artillería durante condiciones de combate simuladas y volver a despegar para continuar la misión.



“Esta demostración puso de manifiesto la capacidad de Mojave para realizar misiones tácticas representativas de los requisitos y desafíos reales del campo de batalla”, afirmó Linden Blue, CEO de GA-ASI.



“Tanto si el usuario necesita realizar operaciones en campos de batalla disputados y austeros, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), lanzamiento de armamento, despliegue de efectores lanzados desde el aire (Air-Launched Effects), reabastecimiento de tropas, operaciones contra UAS o misiones que requieran carreteras cortas y sin acondicionar para el despegue, nuestra aeronave está preparada para responder”, añadió.



“Esta demostración supone un hito importante a la hora de ofrecer resultados tangibles a través de la colaboración entre Hanwha y GA-ASI”, afirmó Buhwan Lee, candidato a CEO de Hanwha Aerospace.



“De cara al futuro, trabajaremos estrechamente con la industria de defensa de la República de Corea (ROK) para desarrollar sistemas no tripulados diseñados para los futuros entornos operativos y ampliar nuestra presencia en los mercados internacionales”, concluyó.



La Defense Drone Technology Exhibition se celebró en una zona rural al norte de Seúl y puso de manifiesto la capacidad de Mojave para operar desde un entorno austero con una pista corta.



Configurado con dos raíles para armamento y cargas útiles inertes, Mojave ejecutó un concepto de operaciones diseñado para mostrar cómo la capacidad STOL mejora la flexibilidad operativa, la supervivencia y la capacidad de respuesta para futuras aplicaciones de defensa de la República de Corea (ROK). La demostración tuvo lugar en la pista del 513.º Batallón de Aviación del Ejército de la República de Corea (ROK) y en el campo de entrenamiento de Seungjin, en Pocheon-si.



Bajo el control de pilotos que operaban desde estaciones de control terrestre, Mojave despegó desde una pista convencional del 513.º Batallón de Aviación de la República de Corea (ROK), voló hasta el campo de entrenamiento de Seungjin, donde se incorporó a las operaciones aéreas, y posteriormente aterrizó en una pista de maniobras sin acondicionar utilizada principalmente por carros de combate y vehículos de artillería del Ejército de la República de Corea (ROK).



La aeronave volvió a despegar, reanudó las operaciones y regresó al 513.º Batallón de Aviación del Ejército de la República de Corea (ROK). En una situación de combate real, los soldados podrían haber repostado y rearmado Mojave durante el tiempo que permaneciera en tierra en el campo de tiro. Ninguna otra aeronave con la autonomía, el alcance o la carga útil de Mojave cuenta con esta capacidad.



En 2025, GA-ASI anunció su colaboración con Hanwha para desarrollar y producir conjuntamente UAS con capacidad STOL destinados a clientes de todo el mundo, incluido el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Corea (ROK), el Departamento de Guerra de Estados Unidos y otros clientes internacionales. Se prevé que la Critical Design Review (CDR) de un Mojave STOL de producción se lleve a cabo en noviembre de este año, con un primer vuelo previsto para 2027.



Actualmente, está previsto que el demostrador Mojave STOL viaje a Changwon, donde se expondrá durante el Industry Day de Hanwha el 21 de septiembre. El evento contará con la participación de diversos proveedores de la República de Corea (ROK), muchos de los cuales contribuirán a la producción del Mojave STOL.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo, la línea de UAS Predator ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y FQ-42A.



La compañía está especializada en proporcionar soluciones de gran autonomía y para múltiples misiones que ofrecen conocimiento persistente de la situación y capacidad de ataque rápida.



Para obtener más información: www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.



Acerca de Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace es una compañía aeroespacial y de defensa global que ofrece una amplia cartera de productos y servicios. Entre ellos se incluyen vehículos de combate terrestre como el reconocido obús autopropulsado K9 y el vehículo de combate de infantería Redback, sistemas no tripulados, otros sistemas de armamento, municiones, motores y componentes para aeronaves, así como productos y servicios tecnológicos.



Como la mayor compañía aeroespacial y de defensa de la República de Corea (ROK), Hanwha Aerospace participa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de sistemas tecnológicos avanzados y lidera los proyectos espaciales del país.



Para obtener más información sobre Hanwha Aerospace: www.hanwhaaerospace.com.

Contacto

Nombre contacto: Relaciones con los medios de GA-ASI

Descripción contacto: General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI)

Teléfono de contacto: (858) 524-8101



