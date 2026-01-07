Geely revoluciona la tecnología de vehículos inteligentes con Full-Domain AI 2.0 y G-ASD en CES 2026

Geely - Geely

Las Vegas, 7 de enero de 2026.-

Geely redefine la tecnología de vehículos inteligentes de próxima generación, Presentación de Full-Domain AI 2.0 y G-ASD en CES 2026

Geely regresó al CES 2026 por tercer año consecutivo, presentando Full-Domain AI 2.0 y G-ASD para redefinir la tecnología de vehículos inteligentes de nueva generación.



La compañía evolucionó de "Full-Domain AI 1.0" a la versión 2.0, y lanzó oficialmente el sistema de conducción inteligente G-ASD para acelerar la transición hacia la conducción autónoma de alto nivel.



Geely Auto Group participó por tercer año consecutivo en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, reafirmando su compromiso con el liderazgo en la movilidad inteligente del futuro. A medida que el CES se consolida como una plataforma de innovación intersectorial impulsada por la inteligencia artificial, Geely presentó dos avances clave que redefinirán los fundamentos tecnológicos de los vehículos inteligentes de próxima generación: Full-Domain AI 2.0, su arquitectura de inteligencia vehicular actualizada, y G-ASD (Geely Afari Smart Driving), su nuevo sistema de conducción inteligente diseñado para acelerar el desarrollo de la conducción autónoma avanzada.



Full-Domain AI 2.0 representa una evolución significativa respecto a la versión anterior, Full-Domain AI 1.0, pasando de una inteligencia fragmentada por módulos a una arquitectura de IA unificada a nivel de vehículo. Geely ha logrado una profunda integración entre la potencia informática, los datos y los modelos a nivel de vehículo, creando un potente motor central inteligente: un "supercerebro" de IA capaz de coordinar y optimizar de forma eficiente todas las funciones del vehículo. Este enfoque permite la conexión e interacción en tiempo real entre los distintos sistemas inteligentes del habitáculo, el chasis, la seguridad y la conducción.



G-ASD marca un avance clave hacia la conducción autónoma de alto nivel. Desarrollado como el sistema de conducción inteligente de nueva generación de Geely, G-ASD combina inteligencia artificial avanzada, datos reales a gran escala y hardware de detección y procesamiento de alto rendimiento para mejorar la seguridad y la confianza del conductor en entornos de tráfico complejos.



Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group: "La inteligencia artificial está transformando la industria automotriz en todos los niveles, desde los trenes motrices hasta una reconstrucción completa del ecosistema de movilidad. En Geely, estamos comprometidos con ofrecer una movilidad segura, sostenible e inteligente para el mundo".



Li Chuanhai, CTO de Geely Auto Group: "Para 2030, los vehículos evolucionarán hasta convertirse en ‘Super Inteligencias’ con conciencia emocional, servicios proactivos y capacidad de evolución continua. G-ASD y Full-Domain AI 2.0 no son conceptos lejanos, sino innovaciones tangibles que se integran con el habitáculo y el chasis para ofrecer experiencias altamente inteligentes, humanas y accesibles".







