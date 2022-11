Gestilar aterriza en el segmento proptech con Homes by Gestilar

(Información remitida por la empresa firmante)

El House flipping es relativamente joven en España y comprende grandes ventajas.

Con un producto muy singular con las mejores calidades y todas las características de la obra nueva, la propuesta de Homes by Gestilar, integra en una sola empresa competencias totalmente diferenciales como la tecnología Big Data más puntera, una potente infraestructura tecnológica, las capacidades de Gestilar como promotor inmobiliario.

Su pipeline de operaciones está compuesto por centenares de activos ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma o Vigo y prevé llegar a toda España y Portugal.

La dirección general de la proptech se ha confiado a Miguel Silmi.

Madrid, 27 de octubre de 2022.- El grupo inmobiliario Gestilar, presidido por Javier García-Valcárcel, continúa incrementando su oferta de servicios inmobiliarios. Gestilar lanza al mercado la proptech Homes by Gestilar cuyo negocio se basa en lo que se conoce en EEUU como House flipping una fórmula de transacción inmobiliaria que consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas en plazo muy breve de tiempo, con un gran soporte tecnológico detrás de toda la operativa.

Las viviendas de Homes by Gestilar están totalmente renovadas y cuentan con todas las características y acabados del producto de obra nueva y los detalles del producto Gestilar, que siempre ha sobresalido por contar con una excelente ubicación, diseño y calidades, donde el exhaustivo cuidado de los detalles se ha erigido como otro componente diferenciador.

House flipping, un negocio con múltiples ventajas

El house flipping es un negocio anticíclico, menos sujeto a las fluctuaciones del mercado, porque reduce los ciclos de exposición del capital a solo 120 días -lo que dura el proceso de compra de la vivienda, obras de renovación y su posterior venta-. La vivienda ya construida es una materia prima disponible para su habitabilidad inmediata al no estar expuesta a un proceso de ordenación dependiente de terceros, permitiendo además el acceso a zonas donde la escasez de suelo finalista está impidiendo que los promotores puedan entrar.

“En el año 2021 la venta de viviendas libres terminó con unas 650.000 transacciones de las cuales solo el 10% fueron de obra nueva, frente al 90% restante que fue vivienda usada. Como empresa no queríamos dejar de lado un segmento de mercado que ofrece tantas opor­tunidades” afirma Javier García-Valcárcel, presidente del grupo Gestilar.

Homes by Gestilar, experiencia promotora y la mejor tecnología

La propuesta de Homes by Gestilar es diferencial en el mercado español porque integra capacidades adicionales que suponen grandes ventajas competitivas y un producto totalmente renovado que destaca por contar con todas las calidades de la obra nueva.

En la captación de inmuebles interviene la tecnología big data más puntera a través de un algoritmo, diseñado específicamente para la proptech, que rastrea todas las fuentes de información inmobiliaria disponibles a través de 90 campos diferentes y analizando múltiples variables. Esta herramienta realiza un análisis diario y cuenta con la capacidad de lanzar ofertas de forma automática. Así, Homes by Gestilar puede detectar antes que nadie inmuebles que son grandes oportunidades.

Por otro lado, la importante infraestructura de IT en la que se asienta Homes by Gestilar está preparada para la gestión en tiempo real de una gran cantidad de activos y, por tanto, una alta y rápida producción de unidades, ayudado por una plataforma de Business Intelligence propia para la toma de decisiones. Todo esto posibilita una enorme eficiencia en los procesos, acortando los plazos de captación, reforma y venta.

Homes by Gestilar cuenta con un know-how en obra nueva de más de 15 años y conoce de primera mano lo que reclama el cliente en cuanto a diseño, confort, calidades y sostenibilidad. Asimismo, el hecho de disponer de Gestilar Construcciones dentro del grupo -la constructora creada conjuntamente con Lantania- les permite ser mucho más ágiles y operativos reduciendo así los tiempos de transformación de los inmuebles y la exposición de capital.

El equipo comercial con amplio conocimiento del sector a nivel global y local y una experiencia acumulada de más 5.000 viviendas de obra nueva comercializadas. Por último, otro importante elemento diferenciador del producto final que Homes comercializa es la garantía de postventa.

Homes by Gestilar es capaz de ofrecer soluciones inmobiliarias a la medida de un amplio abanico de clientes con necesidades e intereses muy diferenciados. Por un lado, a todos aquellos que se resisten a abandonar las zonas más céntricas de la ciudad o que no quieren deslocalizarse porque no encuentran una vivienda nueva que cumpla con sus requisitos; y a todo tipo de inversores, familias, particulares, mediano y gran inversor, así como a grandes tenedores que busquen sacarle el máximo partido a sus inmuebles en cartera.

Centenares de operaciones en pipeline

A día de hoy, Homes by Gestilar ya ha comprado, reformado y vendido en las zonas más representativas del centro de Madrid donde los inmuebles están suscitando un enorme interés. En la capital, la proptech cuenta con stock en zonas como Atocha, Barrio de las Letras o Chamberí, porque son un perfecto escenario de referencia para los estándares de producto que persiguen. Asimismo, la proptech trabaja ya con un importante pipeline de operaciones compuesto de centenares de activos analizados que se ubican, además de en la capital de España, en los principales polos de transacción inmobiliaria, es decir, en ciudades como Barcelona, Palma o Vigo, donde ya está comprando y actuando vivienda a vivienda.

Las herramientas digitales de Homes by Gestilar detectan continuamente nuevas oportunidades de negocio en tiempo real. Muy pronto dará el salto a Málaga, Barcelona, Sevilla, Valencia y Coruña. Además, Gestilar es un grupo con conocimiento del mercado inmobiliario a nivel global y presencia nacional e internacional (en Portugal) y Homes, por tanto, también la tendrá, “allá donde exista una demanda de vivienda de calidad no cubierta entraremos con Homes para ofrecer una solución” afirma García-Valcárcel.

Miguel Silmi, director general de Homes by Gestilar

Foto: Miguel Silmi, Director General de Homes by Gestilar

Los objetivos para Homes by Gestilar son muy ambiciosos y prevén alcanzar muy pronto un importante volumen de transacciones, es por ello que Gestilar ha buscado un perfil con plena dedicación a Homes depositando la dirección de la proptech en Miguel Silmi. El director general de Homes by Gestilar, cuenta con amplia y probada trayectoria en el sector inmobiliario y un profundo conocimiento del mismo. Adicionalmente, y gracias a que ocupó diferentes puestos directivos en Gestilar en el pasado, conoce a la perfección el espíritu, los valores de la empresa y las importantes características del producto Gestilar, que son las que siempre lo han distinguido frente a la competencia.

Raúl Guerrero es el Consejero Delegado y primer ejecutivo del Grupo Gestilar, que engloba todas las líneas de negocio.

