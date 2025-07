Gi Group Holding consolida su expansión global y cierra 2024 con 4.700 millones de euros en ingresos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio de 2025. - La cuarta edición del Global Banking Day reafirma el papel del Grupo como líder mundial en RR.HH., en mitad de la incertidumbre económica

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., ha anunciado hoy sus resultados financieros para el último ejercicio, cerrado a 31 de diciembre 2024, junto con los principales hitos estratégicos compartidos en el evento insignia del Grupo, el Global Banking Day.



En un mercado laboral mundial volátil, el Grupo obtuvo unos buenos resultados, con unos ingresos consolidados de 4.700 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 22,7%, con una notable aceleración de los ingresos internacionales en (+34,5%).



El beneficio bruto alcanzó los 662,5 millones de euros (+18,5% interanual) y el EBITDA se situó en 159 millones de euros, lo que subraya la resistencia y escalabilidad del modelo operativo de Gi Group Holding. El beneficio neto fue de 27 millones de euros; excluyendo las partidas extraordinarias, relacionadas principalmente con la integración de las entidades europeas Kelly compradas a principios de 2024, habría sido de 46 millones de euros, frente a los 38 millones de euros del año anterior. "2024 ha sido un año crucial para Gi Group Holding", ha declarado Stefano Colli-Lanzi, Consejero Delegado y Fundador. "No solo estamos creciendo en número, sino que estamos construyendo una organización más resistente, estratégica y centrada en el ser humano. A pesar de un mercado difícil, avanzamos con confianza, guiados por una visión a largo plazo y un profundo compromiso con la configuración de un mercado laboral sostenible".



Estos resultados se han presentado durante la cuarta edición del Global Banking Day, el evento anual de Gi Group Holding dedicado a la comunidad financiera e inversora. El tema de este año "Más que crecimiento: Asegurar el liderazgo a largo plazo" refleja el compromiso del Grupo de enfrentarse a la incertidumbre con estabilidad, innovación y determinación.



El acto contó con la presencia de:



- Stefano Colli-Lanzi - Consejero Delegado y Fundador



- Nicola Dell'Edera - Directora Financiera



- Barbara Bruno - Directora de Prácticas - Personal



- Jerome Lafuite - Director de Prácticas - Profesionales y Búsqueda y Selección



- Luca Giovannini - Chief Innovation, Digital and Data Officeruncertainty with stability, innovation, and purpose.



Aspectos estratégicos destacados



Adquisición y expansión

La integración de Kelly Services Europe en 14 países marcó la mayor adquisición en la historia del Grupo, ampliando significativamente las operaciones en Portugal, Suiza y Francia, y desbloqueando nuevos mercados en los países nórdicos, Benelux e Irlanda.



"Esta adquisición estratégica amplía nuestro alcance y nuestras capacidades de servicio, permitiéndonos responder más rápida y eficazmente a las necesidades de los clientes en toda Europa. Desde el punto de vista financiero, fue un motor clave que impulsó nuestro crecimiento de ingresos del 22,7% en 2024. Al mismo tiempo, mantuvimos un sólido rendimiento subyacente en todas nuestras actividades principales, lo que confirma la resistencia de nuestro modelo y nuestra capacidad de ampliación", ha afirmado Nicola Dell'Edera, Directora Financiera.



Crecimiento de Search & Selection

El negocio de Search & Selection, liderado por las marcas Grafton y Wyser, amplía su presencia en 30 países y se convierte en un pilar complementario más fuerte.



"En un mercado en consolidación, la Search & Selection se está convirtiendo en una palanca esencial para los clientes que buscan fuentes de talento resistentes. Estamos preparados para liderar este espacio con calidad y agilidad", ha asegurado Jerome Lafuite, Chief Practice Officer - Professional y Search & Selection.



Innovación digital y GiSuite

La plataforma GiSuite, impulsada por IA y Machine Learning, está acelerando la transición del Grupo hacia la Reclutamiento de Próxima Generación al mejorar la eficiencia tanto de la contratación como de la entrega.



"La innovación digital ya no es una función de apoyo; es un motor de rendimiento. Las herramientas de IA y el aprendizaje automático nos están ayudando a escalar de forma más inteligente, conectarnos mejor y capacitar a nuestra gente para lograr un mayor impacto", ha reconocido Luca Giovannini, Director de Innovación, Digital y Datos.



"Estamos invirtiendo en innovación escalable, transformación de la plantilla y especialización del mercado para asegurar el liderazgo a largo plazo", ha puntualizado Stefano Colli-Lanzi. "Seguimos evolucionando no solo para crecer, sino para liderar de forma responsable".







Contacto

Nombre contacto: Asunción Aparicio Díaz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 610085559





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Global Banking Day

Autor: Gi Group Holding