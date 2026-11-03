La ginebra premium de moda viene del vino - Vínica Gin

(Información remitida por la empresa firmante)

Vínica lleva la Garnacha aragonesa a la coctelería internacional

Aragón, 3 de noviembre de 2026.- La industria vitivinícola aragonesa continúa explorando nuevas aplicaciones para sus variedades tradicionales, más allá de la elaboración de vino. La diversificación de productos y el aprovechamiento de los recursos procedentes de la uva abren nuevas oportunidades para las empresas del sector, especialmente en territorios con una larga tradición como Aragón.

En Aragón, Destilerías San Valero ha desarrollado Vínica, una ginebra elaborada a partir de alcohol vínico de Garnacha que incorpora doce botánicos en su formulación. El proyecto representa una nueva aplicación de una de las variedades más características de Aragón y conecta la actividad destiladora con la gastronomía y la coctelería.

La iniciativa se apoya en la trayectoria de Destilerías San Valero, empresa vinculada al sector del vino desde 1957, y en un modelo industrial basado en el aprovechamiento de los recursos vitivinícolas. Desde su lanzamiento, Vínica ha ampliado su presencia en establecimientos de hostelería y ha iniciado su expansión hacia distintos mercados europeos.

La Garnacha como base de una ginebra de origen aragonés

La principal particularidad de Vínica se encuentra en la materia prima utilizada para su elaboración. Mientras que buena parte de las ginebras emplean alcohol de origen cerealista o procedente de otras materias primas agrícolas, Vínica utiliza alcohol de vino obtenido a partir de uva Garnacha.

Esta característica constituye el elemento diferenciador de la ginebra premium, cuya formulación combina la base vínica con doce botánicos. Entre ellos figuran el enebro, el tomillo, el regaliz, el cardamomo, el hinojo y la pimienta negra. Todos estos botánicos, presentes también en la región, fueron cuidadosamente seleccionados para componer una ginebra versátil y ligada al territorio.

La propuesta busca trasladar parte de la identidad vitivinícola de Aragón a una categoría distinta, manteniendo la vinculación con la uva y con el territorio de origen.

Esa relación también se refleja en el denominado Vintonic, una preparación desarrollada por la marca a partir del gin-tonic tradicional. Su presentación en copa de vino, con tónica, hielo y uvas de Garnacha, establece una conexión entre la materia prima de la ginebra y su forma de servicio.

Un proyecto vinculado a la economía circular y al sector vitivinícola

Detrás de Vínica se encuentra Destilerías San Valero, una empresa fundada en 1957 y especializada en el aprovechamiento de productos y subproductos derivados de la actividad vitivinícola.

Su modelo de trabajo se basa en la transformación de recursos procedentes del vino y de la vinificación para obtener alcohol y otros productos, dentro de un sistema de economía circular orientado al aprovechamiento de las materias primas.

Esta actividad mantiene una relación directa con las bodegas, los agricultores y el tejido productivo de Aragón. En ese marco, Vínica constituye una vía de diversificación que permite desarrollar un producto de mayor valor añadido a partir de recursos vinculados al sector.

La marca resume esa relación con el territorio mediante una idea: lo que procede del campo vuelve al campo. De esta manera, el proyecto conecta el origen agrícola de la Garnacha con nuevas aplicaciones industriales y comerciales.

Presencia en la gastronomía y expansión hacia mercados europeos

La trayectoria comercial de Vínica comenzó en el ámbito de la hostelería aragonesa, donde ha logrado introducirse en restaurantes reconocidos y establecimientos especializados en coctelería. Posteriormente, su distribución se ha extendido a otros puntos de España.

La marca también ha iniciado su internacionalización, con presencia en Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y Serbia. Esta expansión supone un paso en la comercialización exterior de un producto elaborado en Aragón y vinculado a una variedad de uva representativa de la comunidad.

Entre sus canales de comercialización figura asimismo el Aeropuerto de Zaragoza, donde Vínica se ha posicionado como un producto asociado a la gastronomía y la identidad aragonesas, dirigido también a quienes buscan artículos de origen regional.

La entrada en otros mercados ha dado lugar a nuevas aplicaciones en coctelería. En Polonia, el bartender Przemek Bocian desarrolló el Chilinlet, una creación que utiliza Vínica y combina referencias al chilindrón aragonés y al cóctel Gimlet.

Este ejemplo refleja la adaptación de la ginebra a propuestas gastronómicas de otros países y su utilización por profesionales de la coctelería fuera de España.

Reconocimiento a la innovación de producto

El desarrollo de Vínica también ha recibido reconocimiento en el ámbito gastronómico aragonés. La marca fue distinguida en 2025 con el premio a Producto Innovador de los galardones Con Mucho Gusto (CMG), organizados por Heraldo de Aragón a través de su publicación especializada en gastronomía.

El reconocimiento pone de relieve la aplicación de una materia prima tradicional a una categoría de producto diferente y la apuesta de Destilerías San Valero por ampliar las posibilidades comerciales de la Garnacha.

La iniciativa se enmarca en la evolución de una empresa que, tras casi siete décadas de actividad, mantiene su vinculación con el sector vitivinícola mientras desarrolla nuevas líneas de negocio.

Con Vínica, Destilerías San Valero incorpora la Garnacha a la elaboración de destilados y amplía su presencia en los canales gastronómicos nacionales e internacionales. El proyecto muestra cómo una variedad históricamente asociada al vino puede encontrar nuevas aplicaciones comerciales sin desvincularse de su origen agrícola y territorial.

Más información sobre la marca y sus productos en la tienda oficial de Vínica.

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