Gother transforma la experiencia de viaje para la nueva generación de viajeros

También aspira a situarse entre los tres primeros del mercado turístico tailandés en 2027

Bangkok, 15 de julio de 2025.- Gother, una plataforma de servicios turísticos gestionada por Search Engine Optimization, empresa conjunta de Beacon Venture Capital (rama de capital riesgo de Kasikornbank) y Krungthai Ventures (rama de capital riesgo de Krungthai Bank), está mostrando un fuerte impulso ascendente tras un crecimiento del negocio del 300% en sólo siete meses desde su lanzamiento el año pasado. Con el objetivo de mejorar su plataforma, Gother se dirige a la nueva generación de viajeros ofreciéndoles una experiencia integral de reserva de viajes. Esto incluye alojamiento, vuelos, alquiler de coches, paquetes turísticos y actividades emocionantes que se ajustan al estilo de vida de los viajeros modernos. La plataforma ofrece una integración digital perfecta con aplicaciones de banca móvil como K PLUS, Krungthai NEXT y Paotang, para facilitar los pagos y otros servicios. Se espera que esto ayude a consolidar su ambición de convertirse en una de las tres principales plataformas de viajes de Tailandia en 2027.



El Sr. Anupong Kriangkrailipikorn, Director General de Search Engine Optimization y fundador de Gother, declaró que Gother no es sólo una plataforma para reservar viajes, sino parte del estilo de vida viajero, diseñada para complementar cada viaje, convirtiéndolo en una experiencia especial. Se hace hincapié en que la misión de la plataforma es ser un servicio verdaderamente centrado en Tailandia, adaptado a los matices culturales y las preferencias de los viajeros locales. Desde su lanzamiento oficial en 2024, Gother ha despertado un gran interés entre los turistas de la nueva generación, logrando un crecimiento de cuatro veces en un solo año, y espera seguir creciendo. Para mantener este impulso, Gother aplicará tres estrategias básicas en 2025:



1. Diversificación de los canales de acceso: Los servicios de Gother están disponibles a través de www.gother.com, la aplicación de Gother en iOS y Android, e integrados en las principales plataformas de banca móvil, incluidas K PLUS, Krungthai NEXT y Paotang. Estas plataformas cuentan con sistemas de pago seguros y cómodos que permiten a los usuarios completar las reservas y los pagos en un solo lugar.



2. Utilizar la IA y la tecnología: Gother está aprovechando las capacidades de análisis de datos para comprender mejor el comportamiento de los usuarios y ofrecer servicios más específicos. A finales de este año se lanzará una nueva versión de la aplicación con funciones inteligentes de IA que recomiendan experiencias de viaje basadas en las preferencias individuales.



3. Ampliación de las asociaciones: Gother está ampliando su red de socios para incluir hoteles, aerolíneas y operadores turísticos de primer nivel a nivel nacional y mundial. El objetivo es ofrecer una gama más amplia de servicios de viaje, desde vuelos y alojamientos hasta programas turísticos, alquiler de coches y experiencias personalizadas para todos los viajeros a precios competitivos con atractivas promociones y descuentos exclusivos.



Con esta estrategia, Gother aspira a alcanzar un valor de 10.000 millones de baht en reservas para 2027 y a situarse entre las tres primeras plataformas de viajes tailandesas que realmente entienden las necesidades de los viajeros tailandeses modernos. Respaldada por el apoyo y el capital de Beacon Venture Capital y Krungthai Ventures, Gother confía en su capacidad para escalar y alcanzar su ambición como plataforma de viajes para tailandeses.



Sobre Gother

Gother es una plataforma integral de servicios de viajes y estilo de vida desarrollada en 2024 por Search Engine Optimization Co., Ltd., como rebranding de la antigua plataforma TraveliGo (fundada en 2015). Gother ofrece un conjunto completo de servicios de viajes, incluyendo reservas de vuelos, reservas de hoteles, alquiler de coches, actividades y paquetes turísticos, disponibles a través de www.gother.com y la aplicación Gother. La plataforma se ha comprometido a redefinir la experiencia de viaje colaborando con diversos socios y adoptando innovaciones para satisfacer las cambiantes preferencias de los viajeros tailandeses en todos los estilos de vida.



