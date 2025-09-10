Growit School se asocia al Grupo Doctrina Qualitas para sumar reconocimiento académico a sus formaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

La Escuela de Crecimiento Digital GROWIT ha dado el salto al reconocimiento académico internacional a través de la colaboración con el Grupo Doctrina Qualitas (DQ). La institución DQ, con sede en España, gestionará también la jerarquización para EE.UU. a través de diplomas universitarios estadounidenses

Madrid, 10 de septiembre de 2025.- La tendencia de un reconocimiento académico internacional, es una realidad que se encuentra repetidamente en los mejores centros de formación de cualquier aparte del mundo. Esta tendencia, que descansa sobre la base de disponer de diversas universidades que reconozcan las formaciones de los centros de formación a través de emisión de un diploma de educación continua, viene a ofrecer a los alumnos la ventaja diferencial de disponer de un CV más potente y mayores posibilidades de alcanzar un puesto de trabajo a través de la diferenciación.



Todos los centros de formación privados disponen de este objetivo. Pero no todos pueden lograrlo. Mucho menos, a través de una institución internacional como el Grupo Doctrina Qualitas, que, además de disponer de una red de universidades por todo el mundo, también es una acreditadora de calidad. En este caso, los centros que aspiran a trabajar con DQ, saben que el requisito principal, será la calidad educativa y, será a partir de esta base, desde la que creará un sistema de reconocimiento académico.



¿Por qué Growit lo ha logrado? La respuesta cumple con el anterior requisito. Ha sido clave la calidad de sus formaciones, tanto en la composición de los programas, como en la metodología, capacitación de su equipo y sobre todo; la filosofía educativa adaptada a los actuales requisitos del mercado.



Growit School tiene su nacimiento en 2018, cuando lanzan Growth Hacking Course. Un programa de gran éxito que les posicionó en el sector del marketing digital, dándoles el nombre que utilizarían a partir 2024, ya conformados como una escuela. Actualmente, Growit es una referencia y se caracteriza por su sistema educativo, basado en la formación en habilidades digitales como clave del éxito profesional. Los tres pilares aplicados por Growit son:



• Habilidades productivas para transformar un negocio.



• Programas de aceleración con mentores top accesibles.



• Una experiencia empoderadora y acompañada 24/7.



Hoy, todos los programas de Growit, disponen de un claro enfoque: hacer crecer el conocimiento, mejorar los resultados y multiplicar el tiempo de sus graduados. De ese propósito nace el nombre de la escuela.



Con esta filosofía, se produce la asociación con DQ. Una asociación estratégica para que los alumnos de Growit disfruten de un reconocimiento y soporte académico de primer nivel, que les garantice un nuevo horizonte académico y más ventajas laborales. Los alumnos dispondrán del Certificado Universitario Internacional DQ y de diplomas emitidos por Sabal University. Una universidad oficial estadounidense DQ, ubicada en el Estado de Florida.



El Certificado Universitario Internacional DQ y el diploma de Sabal University, aportan la ventaja diferencial básica para los alumnos. Otorga acceso a diversos sistemas educativos, refuerza curricularmente, otorga el acceso a una nueva tipología educativa; la universitaria. Por lo que las formaciones de Growit, pasan a ser formación continua universitaria, con la característica de tratarse de cursos de especialización o posgrados que aportarán a los alumnos "un plus" de confianza y reconocimiento en el ámbito profesional.



La colaboración, que se inicia en septiembre de 2025, pasa a formar parte de un trabajo que ambas marcas han venido desarrollando desde sus inicios. Mejorar el panorama profesional a través de formaciones de calidad que transforman vidas.







