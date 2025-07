Hache Creative: una empresa española que transforma negocios físicos en experiencias memorables

(Información remitida por la empresa firmante)

Hache Creative, un referente en el diseño de espacios comerciales, oficinas, escaparates y fachadas

Madrid, 22 de julio de 2025.- "¿Puede el diseño físico de un negocio ser la clave para destacar en un mercado saturado? La empresa Hache Creative cree que sí. Y así lo está demostrando, creando interiores y fachadas que captan la atención hasta de los más indiferentes".



Solo se necesita entrar 2 minutos en internet para saber que la imagen, cada vez, es más importante. Las tiendas de ropa contratan modelos para que vistan sus prendas y generen expectativas extraordinarias. Instagram es un álbum de momentos inolvidables y apariencias. Youtube habla de cómo conseguir Ferraris invirtiendo 2 minutos de tu tiempo en algún batido imaginario de criptomonedas.



La imagen, en este mundo, es cada vez más importante.



Y es justo por eso por lo que Hache Creative lo ha apostado todo a la imagen.



Esta empresa madrileña, todavía desconocida para algunos, se ha posicionado como un referente en el diseño de espacios comerciales, oficinas, escaparates y fachadas que no solo atraen miradas, sino que cuentan historias. Desde su sede en Parla, C. Planeta Venus, esta empresa lleva más de 20 años ayudando a negocios de todos los tamaños a convertir sus instalaciones físicas en argumentos de venta.



"Todos compramos con los ojos. Y el entorno donde se presenta un producto puede ser tan importante como el producto en sí", señala Hugo Torrejón, fundador de la empresa.



La compañía ofrece un servicio completo que va desde el diseño, hasta la fabricación artesanal de mobiliario, rótulos, etc. a medida e instalación de absolutamente todo el diseño que han creado.



Su filosofía: "Crear espacios comerciales con alma. Espacios que expresen la fantasía que querías que fuera tu local, pero que nunca lograste construir".



Entre sus clientes se encuentran grandes nombres como Tony Roma’s, el Real Madrid CF o Grupo Settebello. Sin embargo, Hache Creative insiste en que su propuesta no está pensada solo para grandes corporaciones. Si no para negocios con carácter.



"Cada negocio tiene una historia que merece ser contada. Nosotros ayudamos a que esa historia se materialice, se sienta y se recuerde." — dice Manu, arquitecto y mano derecha de Hugo.



Utilizando materiales punteros como alucobond, metacrilato, vinilos texturizados con relieve, etc. Dejando claro cuando no hay que usar el blanco en el mobiliario comercial. Y aportando soluciones que son exclusivas para cada cliente. "Hache Creative se involucra desde el primer boceto hasta el último tornillo, garantizando resultados impactantes sin complicarle la vida al cliente." — prometen.



Si se quiere conocer más de esta marca, es posible conocerles haciendo clic aquí. Este enlace llevará a una página de su web.



O visitándoles en su nueva sede en la calle Oropéndolas 20 Pinto.



Contacto

Nombre contacto: Hugo Torrejón

Descripción contacto: Hache Creative

Teléfono de contacto: +34 647 44 62 25