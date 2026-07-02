España - Ch Jawad

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de Billeo revela que el 40% de los autónomos que cambian de gestoría digital llegan con sanciones o recargos generados en plataformas sin asesor fiscal asignado

España, 2 de julio de 2026.- La Agencia Tributaria ingresó más de 1.050 millones de euros por declaraciones extemporáneas en su último ejercicio de control publicado, dentro de una recaudación de casi 19.000 millones vinculada a actuaciones de prevención y control. Buena parte de estos importes no procede del fraude organizado, sino de incumplimientos formales de autónomos y pymes: presentaciones fuera de plazo, errores en la base imponible o desconocimiento de obligaciones como el Modelo 347. Infracciones evitables, en la práctica totalidad de los casos, con una asesoría fiscal activa.



Un análisis interno de Billeo (billeo.es), gestoría digital española especializada en autónomos y pymes, cuantifica el problema a partir de su cartera de más de 1.500 clientes activos:



• El 80% de sus nuevas altas procede de otras plataformas de gestoría digital.



• El 40% de ese segmento llega con sanciones o recargos de Hacienda ya notificados o en tramitación, generados en servicios que no asignan un gestor fiscal personal.



• Desde su constitución, Billeo ha recurrido, reducido o evitado más de 500.000 euros en sanciones de clientes procedentes de terceros.



• Ningún cliente ha recibido sanciones de la AEAT por presentaciones gestionadas por Billeo.



"El déficit no está en el precio del servicio, sino en el modelo de prestación", señala Carlos Gahete, co-founder de Billeo. "Una plataforma que no asigna un asesor con nombre y apellidos a cada cliente no está prestando asesoría fiscal: está vendiendo un software de facturación. La diferencia la paga el autónomo en forma de sanciones".



La ausencia de asesor personal, principal factor de riesgo fiscal

La proliferación de plataformas de bajo coste ha segmentado el sector según un criterio determinante: la existencia o no de un asesor fiscal humano asignado. Sin esa figura, el autónomo gestiona sus obligaciones de forma reactiva: sin alertas previas a los plazos, sin revisión profesional de los modelos y sin nadie que responda ante una notificación. El problema se agrava en 2026 con la entrada en vigor progresiva de Verifactu, que multiplica los puntos de fallo para quien se gestiona solo.



Sobre Billeo

Billeo es una gestoría 100% digital para autónomos, pymes y sociedades limitadas, con sede en Las Rozas de Madrid y cobertura nacional. Cada cliente dispone desde el alta de un asesor colegiado asignado, con respuesta por WhatsApp en un máximo de 24 horas. Cobertura fiscal, contable y laboral desde 59 €/mes, sin permanencia. Colaborador Social de la AEAT y Punto PAE oficial del Ministerio de Industria. Más información: www.billeo.es



Emisor: Billeo

Contacto

Nombre contacto: Carlos Gahete

Descripción contacto: Billeo / CEO

Teléfono de contacto: 722434293



