Helados más ligeros, el mismo placer: la apuesta "better for you" de La Sirena

Campaña helados la Sirena - la Sirena

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 02 de junio 2026.- La Sirena destina un 26% de su lineal a helados, con una apuesta clara por la gama "better for you"

La Sirena consolida su liderazgo como especialista en la categoría:

• Amplitud de surtido con más de 200 referencias de helados, destinando el 26% del lineal aproximadamente en temporada

• Innovación en producto, desarrollando de gamas propias más saludables

• Control de calidad. Cadena de frío garantizada end-to-end en entregas online en todo el territoria nacional.



Este verano, La Sirena da un paso adelante en el mercado del helado con una apuesta clara por la innovación saludable con su nueva gama de helados sin azúcar añadido y su línea de sorbetes con base fruta.

Respondiendo así a un consumidor cada vez más exigente, que busca opciones indulgentes pero equilibradas en la temporada estival.



Helados sin azúcar añadido: placer más ligero y natural

La gran novedad de este verano es la ampliación de la gama de helados sin azúcar añadido, desarrollados bajo un enfoque de formulación más limpia, con menor aportación calórica y elaborados en gran medida con base de fruta y pulpa natural.

Una propuesta pensada para quienes quieren disfrutar del helado sin renunciar a un estilo de vida saludable.

"El consumidor ya no quiere elegir entre cuidarse o disfrutar: quiere ambas cosas. Y ahí es donde se está innovando", comenta Raúl Cervera, Director de Producto Elaborado de la compañía.



Una categoría en plena transformación

La apuesta de La Sirena conecta con una tendencia global en pleno crecimiento.El mercado mundial de helados sin azúcar registra una previsión de crecimiento del 9,2% anual hasta 2033, impulsado por la búsqueda de alternativas más saludables.

En España, el sector también evoluciona hacia propuestas de mayor valor añadido, con un crecimiento estimado del 4,81% CAGR hasta 2030, marcado por la innovación, el turismo y el consumo experiencial.



Más de 200 referencias

La Sirena refuerza su posicionamiento con uno de los surtidos más completos del mercado:

• Helados individuales y familiares

• Conos, sándwiches, tarrinas, bombones y polos

• Opciones saludables

• Propuestas clásicas y novedades

Todo ello combinando variedad, accesibilidad y calidad para adaptarse a todos los perfiles de consumidor y momentos de consumo.



El ecommerce con un control total de la cadena de frío.

La Sirena consolida su canal online como palanca estratégica, siendo el único retailer especialista en congelados en España que garantiza la cadena de frío de principio a fin.

A través del ecommerce, el consumidor puede acceder al 100% del surtido, incluidas referencias exclusivas que suelen estar solo disponibles en grandes superficies.



Un verano marcado por la innovación y el placer consciente

Con esta campaña, La Sirena reafirma su liderazgo en congelados, anticipándose a las nuevas demandas del consumidor y consolidando su papel como referente en innovación alimentaria.Este verano, la marca propone una ecuación clara: más variedad, más salud con el mismo placer de siempre.



Sobre La Sirena

Cadena española líder en tiendas especializadas en alimentos congelados, con 275 establecimientos y más de 1.300 empleados. Con más de 800 referencias, desde ingredientes básicos hasta platos preparados y un enfoque constante en innovación y proximidad al cliente.



Nombre contacto: La Sirena

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 937454300



