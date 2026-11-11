Hogares Group se hace fuerte con nuevas aperturas en la Comunidad de Madrid y foco en Castilla-La Mancha

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(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía inmobiliaria supera las 80 oficinas y los 600 profesionales, con una estrategia de expansión basada en la especialización local, la profesionalización y la cercanía al cliente

Madrid, 11 de noviembre de 2026.- Hogares Group continúa ampliando su presencia territorial con la apertura de diez nuevas oficinas en los últimos meses y cinco próximas inauguraciones previstas dentro de la Comunidad de Madrid. La compañía, que supera las 80 oficinas y cuenta con más de 600 profesionales, consolida así un modelo de crecimiento basado en el conocimiento de los mercados locales, el desarrollo de equipos especializados y una atención cercana y personalizada.



Las últimas incorporaciones a la red de Madrid se encuentran en Las Tablas, Aravaca, Valdemoro Hospital, Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Parla Este y Rivas Futura y, como parte de la expansión hacia Castilla- La Mancha, se suman Toledo, Illescas y Seseña. A estas aperturas se añadirán próximamente nuevas oficinas en Montecarmelo, Aranjuez, Getafe, Arganzuela y Alcorcón Las Retamas.La Comunidad de Madrid reúne realidades inmobiliarias muy diversas, con diferencias entre zonas en los precios de la vivienda, la evolución de la demanda y los perfiles de quienes buscan comprar o vender. Esta heterogeneidad hace que el conocimiento de cada mercado local sea un factor clave para ofrecer un asesoramiento ajustado a las características y necesidades de cada cliente.



Las diferencias también se reflejan en los precios anunciados. Según idealista, en septiembre de 2026 el precio medio de la vivienda en venta se situaba en 6.458 euros por metro cuadrado en Madrid capital, frente a los 3.310 euros de Rivas-Vaciamadrid. "Queremos desarrollar equipos capaces de entender las particularidades de su entorno y ofrecer a cada cliente un asesoramiento cercano", explica Julián Revilla, CEO y cofundador de Hogares Group.



Esta expansión se enmarca en la estrategia de Hogares Group, que cuenta con presencia en más de 65 localidades y busca ampliar su cobertura territorial de forma planificada.



Una expansión basada en el conocimiento local

Ante un mercado tan heterogéneo, Hogares Group apuesta por equipos con conocimiento directo de las zonas en las que operan. Las nuevas aperturas responden a la estrategia de Hogares Group de consolidar su presencia en la Comunidad de Madrid y reforzar su implantación en distintos mercados locales.



Crecer sin perder la cercanía

El crecimiento territorial exige una estructura capaz de mantener la calidad y la coherencia del servicio en toda la red. Para Hogares Group, esto implica invertir en la profesionalización de sus equipos, reforzar la formación y contar con áreas especializadas en actividad comercial, tecnología, marketing, recursos humanos, coordinación operativa y asesoramiento financiero.



La tecnología desempeña un papel relevante en este proceso, al facilitar la gestión de una red cada vez mayor, agilizar procesos y mejorar la eficiencia. Su función es apoyar el trabajo de los profesionales y contribuir a una mejor experiencia inmobiliaria, sin sustituir el trato humano ni la atención personalizada.



"La formación, la especialización de los equipos y la tecnología nos ayudan a mejorar nuestros procesos y ofrecer un servicio cada vez más completo. Pero crecer también significa mantener la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre a las personas en el centro", señala Gabriel García Mulas, CEO y cofundador de Hogares Group.

Contacto

Nombre contacto: Fátima Abdallah González

Descripción contacto: Gabinete de Prensa de Hogares Group

Teléfono de contacto: 636860900