HONOR vuelve a hacerlo y lanza el smartphone plegable más resistente y más fino del mercado

HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado la llegada de HONOR Magic V5 a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Con un grosor de 8,8 mm y un peso de 217 g, el nuevo dispositivo se posiciona como el smartphone plegable más delgado del mercado (color Ivory White). El modelo combina un diseño industrial de vanguardia con una batería de gran capacidad, un alto nivel de resistencia y un sistema fotográfico avanzado.
HONOR Magic V5 incorpora la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que garantiza un rendimiento potenciado por inteligencia artificial y un funcionamiento fluido tanto en entornos profesionales como de ocio. El dispositivo cuenta con certificación IP58 contra polvo y agua, además de protección mediante NanoCrystal Shield y fibra de carbono en la pantalla interior. Además, la bisagra de acero ultrarresistente ha sido reconocida por Guinness World Records tras soportar hasta 104 kg y 500.000 pliegues.
En el apartado de batería, integra la tecnología de silicio-carbono con 5820 mAh de capacidad, lo que prolonga la autonomía sin comprometer el diseño ultradelgado. Su sistema fotográfico AI Falcon incluye cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo periscopio de 64 MP, optimizados mediante el motor de imagen de HONOR.
La productividad se potencia con una pantalla interior de 7,95 pulgadas y otra exterior de 6,43 pulgadas, ambas compatibles con lápiz óptico. El modo Multi-Flex permite la interacción con hasta tres aplicaciones de manera simultánea. Además, MagicOS 9.0 incorpora Google Gemini, que ofrece asistencia en escritura, planificación, traducción y creatividad con funciones de IA integradas.
Las herramientas de edición inteligente permiten transformar imágenes en video, eliminar elementos o mejorar fotografías con facilidad. Asimismo, la traducción de llamadas en tiempo real y la conectividad fluida entre dispositivos iOS, Android, Windows y macOS refuerzan la integración en diferentes ecosistemas.
HONOR Magic V5 está disponible en Ivory White, Black y Dawn Gold, con configuración de 16GB+512GB. El precio recomendado es de 1.999 € y ya se encuentra a la venta en www.honor.com/es.
