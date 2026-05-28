IA, datos y visión global del negocio: las claves de la bodega del futuro

Zucchetti Spain en ENEO Meeting Penedès 2026 - Zucchetti

(Información remitida por la empresa firmante)

Zucchetti Spain comparte en ENEO Meeting Penedès 2026 cómo las bodegas están evolucionando hacia modelos de gestión conectados, más inteligentes y eficientes

Madrid, 28 de mayo de 2026.-Zucchetti Spain ha participado en ENEO Meeting Penedès 2026, el encuentro de referencia para el sector vitivinícola celebrado en VINSEUM, l Museu de les Cultures del Vi de Catalunya ubicado en Vilafranca del Penedès, donde se han abordado algunos de los principales retos que marcarán el futuro de las bodegas: eficiencia, trazabilidad, sostenibilidad, competitividad y capacidad de adaptación a un mercado cada vez más cambiante.



En este contexto, el fabricante de software ha compartido su visión sobre cómo la integración de ERP e inteligencia artificial está ayudando al sector vitivinícola a evolucionar hacia modelos de gestión más conectados, ágiles y basados en datos.



Con una amplia experiencia en proyectos especializados para bodegas y grupos vitivinícolas, Zucchetti Spain cuenta con una de las soluciones ERP más avanzadas del mercado para este sector: Solmicro ERP Bodegas, una plataforma diseñada específicamente para gestionar de forma integral áreas como producción, trazabilidad, vendimias, costes, almacén, compras, comercialización o cumplimiento normativo.



Esta especialización sectorial se apoya en más de 35 años de experiencia desarrollando soluciones de gestión para bodegas y en proyectos implantados en compañías de referencia como Ramón Bilbao, Familia Martínez Bujanda o ViniGalicia.



Cómo ERP e IA están transformando la gestión vitivinícola

Durante la jornada, Miren Sasigain, Consultora Comercial de ERP Bodegas en Zucchetti Spain, ofreció la ponencia "Innovar para crecer: IA y ERP en la bodega del futuro", abordando cómo la tecnología permite transformar la información del negocio en decisiones más rápidas, eficientes y rentables.



"La bodega del futuro no será la que más datos tenga, sino la que mejor los transforme en decisiones", destacó Miren Sasigain durante su intervención.



La sesión puso el foco en algunos de los desafíos más habituales del sector, como la dificultad para anticipar la demanda, optimizar stocks, controlar costes o integrar información procedente de distintas áreas del negocio. Frente a ello, Zucchetti Spain mostró cómo las nuevas capacidades de IA aplicadas al ERP permiten avanzar desde una gestión tradicional hacia modelos de decisión inteligente adaptados a la realidad diaria de las bodegas.



Una jornada que reunió a algunos de los principales profesionales y empresas del sector vitivinícola, y en la que Zucchetti Spain volvió a poner en valor su experiencia y especialización en soluciones tecnológicas para bodegas, así como el importante papel de la tecnología como motor de evolución y competitividad para el sector.



Sobre Zucchetti

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un referente en el sector TI nacional: más de 300 empleados y un sólido canal de partners, 24,5 M € facturados en 2025 y más de 4.000 clientes. Su catálogo es el más amplio del mercado que suma las soluciones desarrolladas en España, a las del Grupo Zucchetti, destacando sus soluciones ERP, MES, BI, SGA, de programación de la producción, gestión de la cadena de suministro; RRHH, nómina, movilidad y espacios de trabajo, automatización documental y ciberseguridad. Mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales y el apoyo del potente equipo de investigación y desarrollo del Grupo Zucchetti.

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Emisor: Zucchetti

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